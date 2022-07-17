Toplu taşıma maske yasağı başlayacak mı? Maske yasağı yeniden mi gelecek?
Koronavirüs salgını sebebiyle 2 yıl boyunca ülkemizde maske yasağı uygulandı. Omicron varyantıyla birlikte kısıtlamalar kaldırıldı ve maske yasağı da uygulamadan kalktı. Peki, maske yasağı geri dönecek mi? Eylül ayında maske yasağı başlar mı?
Koronavirüs salgın sebebiyle ülkemizde uzun süre maske kısıtlaması uygulandı. Vaka sayılarının düşmesiyle birlikte maske yasağı kaldırıldı. Son zamanlarda ise artan vaka sayılarıyla birlikte ‘Maske yasağı yeniden mi başlayacak?’ sorusunun cevabını araştırılıyor.
Toplu taşıma maske yasağı başlayacak mı? Maske yasağı yeniden mi gelecek?
Son zamanlarda koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor. 4-10 Temmuz tarihleri arasında toplam 117.095 vaka tespit edildi. Bir haftada 31 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Mayıs ayı sonunda toplu taşımada maske yasağı kaldırıldı. Ancak artan vaka sayısıyla uzmanlar maske yasağının toplu taşıma araçları için geri dönme ihtimali olduğunu belirtiyor. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan resmi bir açıklama gelmedi.
Uzmanlar vatandaşları kişisel tedbirler konusunda dikkatli olmaya, hatırlatma dozu aşılarını olmaya davet ediyor.