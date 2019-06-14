Toplu taşıma araçlarına klima denetimi

Tekirdağ’da zabıta ekipleri toplu taşıma araçlarında klima denetimi yaptı.

Havaların ısınması ile birlikte toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların, sıcak havalarda rahat ve konforlu bir toplu taşıma hizmeti alması için çalışmalar yapan zabıta ekipleri, toplu taşıma araçlarında klima denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerin yaz sezonu boyunca belirli periyotlarda devam edeceğini belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Erdin Eral, "Havaların ısınması ile birlikte toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarımızın rahat ve konforlu bir yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla, Zabıta Dairesi Başkanlığımız ile birlikte ortaklaşa olarak toplu taşıma araçlarında klima denetimleri yapıyoruz. Klimasını çalıştırmayan ya da kliması arızalı olan araçlara gerekli uyarı ve işlemler, zabıta ekiplerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Amacımız halkımızın yaz sezonunda rahat ve konforlu bir toplu taşıma hizmeti alabilmesini sağlamak" dedi.