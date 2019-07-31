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’Toplu Sünnet Şöleni’nden bu yıl 2 bin 19 çocuk yararlanacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi maddi durumu olmayan ailelerin çocukları için “Toplu Sünnet Şöleni” düzenliyor.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:58
’Toplu Sünnet Şöleni’nden bu yıl 2 bin 19 çocuk yararlanacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi maddi durumu olmayan ailelerin çocukları için “Toplu Sünnet Şöleni” düzenliyor.


Büyükşehir belediyesi geleneksel olarak düzenlediği şölende, bu yıl 2 bin 19 çocuğu ücretsiz olarak sünnet ettirecek. Büyükşehir belediyesinin ailelere destek olmak amacıyla düzenlediği sünnet şöleni, Sincan Kapalı Spor Salonu’nda 31 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00’te yapılacak. Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket eden büyükşehir belediyesinin, Başkent’te yaşayan 6-12 yaş arası çocuklar için düzenlediği şölende, çocuklar Hacivat ve Karagöz ile mehteran takımı gösterileri ve Kent Orkestrası’nın konserleriyle doyasıya eğlenme imkanı bulacak.



Kıyafetler de büyükşehirden


Bugüne kadar binlerce çocuğu uzman hekimlere sünnet ettiren büyükşehir belediyesi, 2 bin 19 çocuğun sünnet kıyafetlerini de ücretsiz dağıtacak. Ekonomik durumu olmayan başkentli ailelerin yoğun ilgi gösterdiği toplu sünnet şöleni için büyükşehir belediye binasında bulunan Sosyal Hizmetler Bankosuna başvurular devam ediyor.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:58
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