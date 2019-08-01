Toplu Sözleşme Görüşmeleri öncesi gerginlik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında gerçekleşecek 5.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında gerçekleşecek 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri’nin açılış toplantısı öncesi KESK ve Memur-Sen temsilcileri arasında gerginlik yaşandı.

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