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Toplu Sözleşme Görüşmeleri öncesi gerginlik

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında gerçekleşecek 5.

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:08
Toplu Sözleşme Görüşmeleri öncesi gerginlik

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında gerçekleşecek 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri’nin açılış toplantısı öncesi KESK ve Memur-Sen temsilcileri arasında gerginlik yaşandı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:08
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