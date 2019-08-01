Toplu Sözleşme Görüşmeleri öncesi gerginlik
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında gerçekleşecek 5.01 Ağustos 2019 Perşembe 14:08
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında gerçekleşecek 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri’nin açılış toplantısı öncesi KESK ve Memur-Sen temsilcileri arasında gerginlik yaşandı.
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