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Toplu nikahla ’Sevgililer Günü’nde dünya evine girdiler

Kahramanmaraş’ta Onikişubat Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel 46 kişinin nikahını kıydı.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:50
Toplu nikahla ’Sevgililer Günü’nde dünya evine girdiler

Kahramanmaraş’ta Onikişubat Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel 46 kişinin nikahını kıydı.


Onikişubat Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da 14 Şubat Sevgililer Günü’nde ücretsiz toplu nikah töreni düzenledi. Atatürk Parkı Nikah Sarayı’nda gerçekleşen etkinlikte, Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek çiftlerin nikahlarını kıyarak hediyelerini verdi.


Tören öncesi Başkan Mahçiçek, ailelerle tek tek ilgilendi ve sohbet etti. Evliliğin Türk toplumu içinde önemli değer yargıları içinde yer aldığını dikkat çeken Mahçiçek, "O kutsallığın bilincinde olmak ve o müessesenin gerektirdiği güzellikleri yaşamak güzel bir şeydir. Bizim değer yargılarımızda der ki evlenen insan, mutluluğu paylaşan insanlar en güzel şekilde onlarla beraber olup inşallah güzel günler yaşayacaklardır. Aynı zamanda der ki evlenen insan, dinin de yarısını tamamlamıştır. İşte o bilinç ve şuur içinde, karşılıklı sevgi ve saygı içinde güzel bir hayat yaşarsınız inşallah. Artık iki insandan bir aile ve onların aileleriyle birlikte bu hayatı yaşayacaklar. İki ailenin birbirleriyle daha yakın ve güzel günler içinde olacaklar. Yeni çiftlere ve ailelerine güzel ve mutlu günler diliyorum. Allah sizlere mutluluk versin kem gözlerden kötülüklerden korusun hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.


Onikişubat Belediye Başkanı Mahçiçek, daha sonra 46 çiftin nikahını kıydı. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde dünya evine giren çiftler ise mutlu olduklarını ve katılan herkese teşekkür ettiklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:50
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