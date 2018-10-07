Toplu konut toprağa gömüldü! Binlerce kişi enkaz altında

Palu kentindeki sitede binden fazla kişinin enkaz altında kalmış olabileceği açıklandı. Sitede arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Endonezya Güvenlik ve Adalet Bakanlığı felakette hayatını kaybedenlerin sayısının dün itibarıyla bin 649’a yükseldiğini açıkladı. Yetkililer, 2 bin 549 yaralının hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti. Tsunami ve depremin şimdiye kadar 658 milyon dolarlık hasara yol açtığı kaydedildi.

Cesetler sahile vurdu

Hidayatullah Arama Kurtarma Ekibi sorumlusu Ahmet Hamim, bölgede yaşanan deprem sonrası tsunamide hayatını kaybedenlerin cesetlerinin sahile vurmaya başladığını söyledi. Şu ana kadar sahile vurmuş 11 ceset topladıklarını kaydeden Ahmet, cesetlerin çoğunun şişmiş ve bazılarının yüzünü tanınmaz halde bulduklarını ifade etti. Öte yandan, ülkenin Lampung kentinde de yanardağ endişesi hakim. Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamaya göre, Lampung’daki Anak Krakatau Yanardağı’nda son 24 saatte 348 patlama yaşandı.