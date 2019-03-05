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Toplu konut tanıtım ve tesis açılış töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telekonferansla bağlandığı Ahlat ilçesinde TOKİ'nin yaptırdığı Polis Güvenlik Noktasının açılışını gerçekleştirdi

05 Mart 2019 Salı 19:07
Toplu konut tanıtım ve tesis açılış töreni

BİTLİS (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Bitlis'in Ahlat ilçesinde inşa edilen 50 kişi kapasiteli Polis Güvenlik Noktasının açılışını yaptı.

İstanbul Kasımpaşa Kızılay Meydanı'ndaki toplu konut tanıtım ve tesis açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferansla bağlandığı Ahlat'ta yapımı tamamlanan Polis Güvenlik Noktası'nın açılışını gerçekleştirdi.

Açılış öncesi konuşan Erdoğan, Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı Konaklama Merkezi yapacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet Konukevi. Zira Ahlat, Malazgirt'in adeta bir hareket noktasıdır. 26 Ağustos'tan bir veya iki gün önce Ahlat'a, Ahlat'tan da inşallah Malazgirt'e geçeceğiz. Bu geleneğimizi de Sultan Alpaslan'ın yaptığı gibi biz de devam ettireceğiz. Proje hazır, inşallah kısa bir süre sonra da inşaatına başlayacağız." dedi.

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay ise Cumhurbaşkanının talimatlarıyla yapılan tüm yatırımlar için Bitlis adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Çağatay, "Emeği geçen başta sayın bakanlarımız olmak üzere tüm çalışanlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olunuz, var olunuz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'kurdeleyi kesebilirsiniz' demesinin ardından Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ile diğer davetliler kurdeleyi keserek, Polis Güvenlik Noktasının açılışını gerçekleştirdi.

İnşaat alanı bin 245 metrekare olan iki katlı Polis Güvenlik Noktası, iki kule, ana binaya bağlantı sağlayan tünel, kazan dairesi, su deposu, çamaşır, sağlık ve sistem odaları, yatakhane, spor salonu, mescit, idari bürolar, mutfak, yemekhane ve 171 metrekarelik kapalı garajdan oluşuyor.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 19:07
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