Toplu konut tanıtım ve tesis açılış töreni

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün TOKİ'nin 50 bin yeni sosyal konut projesinin müjdesini verdiğini belirterek, "Yarın, Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığıyla talep toplamaya başlıyoruz. Talep toplama işi, 45 gün sürecek. Ondan sonra da hızla diğer süreçlere geçiyoruz." dedi.

Erdoğan, Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda "TOKİ 53 Bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtım Töreni"ndeki konuşmasında, ilçede 2 bin 728 araç kapasiteli 6 otopark ile 9 park yaptıklarını, Taksim Meydanı'nı yeniden düzenlediklerini, Atatürk Kültür Merkezi'nin temelini attıklarını, orayı muhteşem bir şekilde inşa ettiklerini, bir hayırsever vasıtasıyla yıllardır yapılamayan ama şimdi yükselen Taksim Camisi'ni de yaptıklarını anlattı.

Artık Taksim Meydanı'nda araç görülmeyeceğini, meydanın tamamen yayalara ait olacağını ifade eden Erdoğan, bütün bunlarla beraber bir de Camialtı Tersanesi'nde Tersane İstanbul'un temelini attıklarını söyledi.

Erdoğan, tersanenin Haliç'e, Kasımpaşa'ya, Beyoğlu'na, İstanbul'a bir başka hava getireceğini dile getirerek, "Orası marka olacak. Tersane İstanbul bir başka olacak. Hepimizin iftihar ettiği, iftihar edeceği bir proje, uluslararası özelliği olan. Hepsinden öte bir de Haliç Tersanesi ne olacak? Orası da bir bilim sanat merkezi oluyor. Beyoğlu, Kasımpaşa değişiyor ve bir çekim merkezi haline geliyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç sahiline özel temalı düzenleme yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"CHP konuşuyor ya çevre mevre, ne anlarsınız siz çevreden. Çevre bizim işimiz. İstanbul'a belediye başkanı oldum durmadan yetişmiş ağaç dikiyordum, fidan değil. Niye? Yemyeşil İstanbul olsun. İlçe genelinde Beyoğlu'nda, 85 bin metre doğal gaz hattı döşeyerek abone sayısını 62 binin üzerine çıkardık. İstanbul en gözde toplantı ve etkinlik yeri olan Haliç Kongre Merkezi'ni Beyoğlu'na kazandırdık. CHP bile orada geldi aday tanıtım toplantısı yaptı. Parasını veriyor, geliyor toplantısını yapıyor varsın yapsın. Bizim ondan derdimiz yok ama iftira atmasın. Beyoğlu Okmeydanı yıllardır top oynadığım yer. Beyoğlu Okmeydanı Okçular Tekkesi Kütüphanesi'ni açtık. Şimdi oradan Türkiye ve uluslararası okçular yetiştiriyoruz. Sağ olsun Haydar Ali kardeşim oranın başkanı, oğlum da yardımcısı. Birlikte okçuluk noktasında bu geleneğimizi yaşatıyorlar ve bunu uluslararası bir yere taşımış durumdalar. Şimdi Haydar Ali Bey, inşallah bir de burada belediye başkanı olduğu andan itibaren bu çok daha farklı bir hale gelmiş olacak."

- "Şehirlerimizi milletimizin geleneğine göre dönüştürüyoruz"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, ilçeye 6 spor tesisi daha kazandırdıklarını, Karaköy Meydanı'nı ve yakın çevresini yeniden düzenlediklerini, Kabataş'ta muhteşem bir liman yaptıklarını ve bu limanla beraber artık oradan deniz taşımacılığında yeni bir ağı kurduklarını dile getirerek, Beyoğlu Piyale Paşa Cami Meydan düzenlemesinin, 557 araç kapasiteli yer altı otoparkının, pazar alanı düzenlemesinin, Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Gençlik Merkezi'nin ve 158 araç kapasiteli zemin altı otoparkının inşasının da sürdüğünü aktardı.

"İnşallah önümüzdeki dönemde İstanbul ile birlikte Beyoğlu'nu da nice hizmetlerle tanıştıracağız." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün burada aynı zamanda TOKİ'nin 50 bin yeni sosyal konut projesinin müjdesini veriyoruz. Buraya yakışır mı? Yarın Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığıyla talep toplamaya başlıyoruz. Talep toplama işi 45 gün sürecek. Ondan sonra da hızla diğer süreçlere geçiyoruz. Bu konutların bir başka özelliği de yatay mimariyle inşa edilecek olmalarıdır. Öyle 10, 15, 20, 30 kat yok. Burada zemin artık 3, bilemedin zemin artı 4 ve mimarisi gerçekten çok güzel. Milletimizin geleneğine, göreneğine uygun şekilde, mahalle kültürünü yaşatacak, insanların toprakla ve yeşille irtibatını en üst düzeyde tutacak bir mimari anlayışla şehirlerimizi dönüştürüyoruz. 2019 yılı içinde 67 şehrimizde 140 projeyle, 50 bin yeni sosyal konutun ihalesini gerçekleştireceğiz. Proje bedeli yaklaşık 10 katrilyon lira olan bu konutlar, 75 metrekare ile 128 metrekare arasında inşa edilecek. Fiyatları 116 bin lira ile 399 bin lira arasında değişecek bu konutlardan alt gelir grubuna yönelik olanların taksitleri 388 liradan başlayacak ve ödeme süresi 20 yıl olacak. Kira bile ödemiyorsun. Böyle oturacaksın bu evlerde. Kuralar çekilecek, ya nasip. Orta gelir grubuna yönelik konutlarda ise taksitler 759 liradan başlayacak ve 15 yıla kadar onlara da vade imkanı. Taksit ödemeleri konutların teslimiyle başlayacağı için vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olacaklar."

TOKİ'nin bu kampanyası kapsamında İstanbul'da 6 bin 300, Ankara'da 2 bin 934, İzmir'de 2 bin 584 konutun inşa edileceğini, diğer konutların da kalan illerde, mümkün olan yerlerde yayılacağını ifade eden Erdoğan, "Bu projeyle kentsel dönüşüm çalışmalarını da birleştiriyoruz. Hak sahiplerini mağdur etmeyeceğiz ama kamu menfaatleri de gözeteceğiz. Böylece, köhnemiş alanları ortadan kaldırıp, yerlerine yepyeni her türlü alt ve üstyapıya sahip yerleşim yerleri inşa edeceğiz. Düşük ve orta gelir grubundaki vatandaşlarımız için yapacağımız bu konutların şimdiden milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, programın sonunda bir de TOKİ'nin geçilen yıl inşaatını bitirdiği konutların ve tesislerin toplu açılış törenini gerçekleştireceklerini belirterek, açılışını yapacakları eserler içinde 53 bin 626 konut ile 2 bin 359 adet iş yeri bulunduğu, bunun yanında 70 caminin, 26 okulun, 6 yurdun, 7 hastanenin, 10 sosyal tesisin, 5 kamu hizmet binasının ve 2 üniversite binasının da TOKİ'nin geçen yıl bitirdiği inşatlar arasında olduğunu dile getirerek, eserlerin ülkeye kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

(Sürecek)