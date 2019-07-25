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Toplu iş sözleşmesi zam oranı belli oldu mu? Toplu iş sözleşmesi zam oranları son dakika ne zaman yapılacak?

5. dönem Toplu Sözleşmesi ile 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenecek. Toplu iş sözleşmesi zam oranı belli oldu Son dakika hükümetin kamu işçilerine zam teklifi, Kadroya geçen taşeron işçilere 2019 zam var mı 4d işçi kadrosu özlük hakları, Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi 2019 son dakika belli oldu mu? Toplu iş sözleşmesi ücret zammı Toplu sözleşme görüşmelerine sayılı günler kala memurları temsil eden üç sendika talebi belli oldu. Memur-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 200 TL, ilk yıl %8+7, ikinci yıl %6+6 zam ve 1. yıl %3, 2. yıl %2 refah payı talep etti. Refah payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşlarının enflasyon oranı düşüldükten sonra, yapılan artıştan hesaplanarak ödenen miktardır. Seyyanen de eşit bir biçimde anlamına geliyor.

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:45
Toplu iş sözleşmesi zam oranı belli oldu mu? Toplu iş sözleşmesi zam oranları son dakika ne zaman yapılacak?

5. dönem Toplu Sözleşmesi ile 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenecek. Toplu iş sözleşmesi zam oranı belli oldu Son dakika hükümetin kamu işçilerine zam teklifi, Kadroya geçen taşeron işçilere 2019 zam var mı 4d işçi kadrosu özlük hakları, Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi 2019 son dakika belli oldu mu? Toplu iş sözleşmesi ücret zammı Toplu sözleşme görüşmelerine sayılı günler kala memurları temsil eden üç sendika talebi belli oldu. Memur-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 200 TL, ilk yıl %8+7, ikinci yıl %6+6 zam ve 1. yıl %3, 2. yıl %2 refah payı talep etti. Refah payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşlarının enflasyon oranı düşüldükten sonra, yapılan artıştan hesaplanarak ödenen miktardır. Seyyanen de eşit bir biçimde anlamına geliyor. 

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesine dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'a sundu. Türk-İşi tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, iki, üç ve dördüncü altı aylar enflasyon 3 puan refah payı talep etti. 

6 ay ücretlere yüzde 15 zam

Hak-İş Başkanı Arslan da toplu iş sözleşmesi taleplerine ilişkin şunları söylemişti: "Kamuda 4 bin 250 lira brütün altında ücret alan arkadaşlarımızın, ücretlerinin öncelikli olarak aylık 4 bin 250 lira brüte çıkarılmasını, daha sonra bu arkadaşlarımıza ve tüm çalışanlara seyyanen günlük 12, aylık 360 lira iyileştirme yapılmasını, bu iyileştirmeler ve taban ücret belirlendikten sonra birinci 6 ay ücretlere yüzde 15 zam, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı ayda ise ücretlere enflasyon artı 5 puanlık artış yapılmasını istiyoruz. Daha önce bir defa yapılan ek ödemelerin de mayıs ve eylül aylarında, bin 250'şer lira olarak yapılması talebimiz var.

Toplu sözleşme görüşmelerine sayılı günler kala memurları temsil eden üç sendika talebi belli oldu. Türkiye Kamu Sen 2020-2021 Toplu Sözleşmesi’nde taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10 artı 10, ikinci yıl yüzde 8 artı yüzde 8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep etti. Memur Sen 2020-2021 Toplu Sözleşmesi’nde taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8 artı 7, ikinci yıl yüzde 6 artı 6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulundu.

Toplu iş sözleşmesi son dakika ne zaman bitecek?

Toplu Görüşmeler 1 Ağustos’ta başlayacak. Pazarlıkta kamu kesimini “Kamu İşveren Heyeti” temsil edecek. Heyete Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek. Yasaya göre görüşmeler 1 ay sürecek. Anlaşma sağlanmazsa devreye “Hakem Kurulu” girecek. Kurul en geç 31 Ağustos’a kadar zammı belirlemiş olacak. Karar 3 gün içerisinde taraflara iletilecek ve Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Toplu iş sözleşmesi memurların talepleri neler?

Sözleşmeli personel kadroya geçirilmeli

Süreli-süresiz sözleşmeli ayrımı son bulmalı

Gelir Vergisi’nde yıl boyu yüzde 15 sabit oran uygulanmalı

Kamu görevlilerinin çocuklarına yönelik kreş hizmeti sunulmalı ya da 754 lira kreş yardımı yapılmalı.

Toplu Sözleşme ikramiyesi 103 liradan 216 liraya yükseltilmeli

Eş yardımı 295 liradan 576 liraya çıkarılmalı

Çocuk yardımı 35-70 liradan 144 liraya yükseltilmeli.

Bütün kamu görevlilerine ilk yıl 450 ikinci yıl 600 lira giyim yardımı verilmeli.

Servis hizmetinden tüm kamu görevlileri yararlandırılmalı.

Bayram ikramiyesi kamu görevlilerine de verilmeli. İkramiye 2630 lira olmalı.

3600 ek gösterge vaadi yerine getirilmeli.

Seyyanen zam nedir?

Refah payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşlarının enflasyon oranı düşüldükten sonra, yapılan artıştan hesaplanarak ödenen miktardır. Seyyanen de eşit bir biçimde anlamına geliyor. 

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasıyla konfederasyonlarının 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin taleplerini paylaştı. Yalçın, 2020-2021 Toplu Sözleşmesi'nde taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talep ettiklerini belirterek, bu taleplerin makul ve karşılanabilir olduğunu söyledi. Basın açıklamasının ardından Yalçın ve Memur-Sen'in hizmet kollarından yetkili sendikaların başkanları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a taleplerini sunmak için Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'na geçti. 5. Dönem Toplu Sözleşmesi ile 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenecek.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:45
  1. Toplu iş sözleşmesi zam oranları son dakika ne zaman yapılacak?
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  3. Toplu iş sözleşmesi son dakika ne zaman bitecek?
  4. 4d işçi kadrosu özlük hakları
  5. Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi 2019 son dakika belli oldu mu?
  6. Toplu iş sözleşmesi zam oranı belli oldu

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