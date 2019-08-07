0553 313 94 23

Toplu iş sözleşmesi zam oranı son dakika 3600 ek gösterge verilecek mi?

Hükümet ile sendika arasında görüşmeleri devam eden toplu iş sözleşmesi için heyecan dorukta. Binlerce çalışanı yakından ilgilendiren toplu iş sözleşmesi zam oranları ve toplu iş sözleşmesi maddeleri merak ediliyor. Toplu iş sözleşmesinde 3600 ek gösterge de yer alacak mı? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? İşte toplu iş sözleşmesi son dakika haberleri.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:00
Toplu iş sözleşmesi zam oranı son dakika 3600 ek gösterge verilecek mi?

Hükümet ile sendika arasında görüşmeleri devam eden toplu iş sözleşmesi için heyecan dorukta. Binlerce çalışanı yakından ilgilendiren toplu iş sözleşmesi zam oranları ve toplu iş sözleşmesi maddeleri merak ediliyor. Toplu iş sözleşmesinde 3600 ek gösterge de yer alacak mı? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? İşte toplu iş sözleşmesi son dakika haberleri. 3600 ek gösterge artının yapılması için gözler bir yandan da toplu sözleşmede 3600 ek gösterge verilecek mi? Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'den memura toplu sözleşme görüşmelerine yönelik olarak yeni bir açıklama geldi.

3600 ek gösterge son dakika haberleri. Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 3600 ek gösterge, kamu çalışanları hakları, sözleşmeli kamu personeli durumları ile beraber yardımcı hizmetler konusuna yaptığı değerlendirmede bulundu. Kahveci’nin toplu iş sözleşmesinde 3600 ek gösterge açıklaması şu şekilde: “Vergi dilimleri bizim için önemli bir başlık, adaletli bir vergi sistemi istiyoruz. 3600 ek gösterge konusunda taahhüt verildi ama hala bir adım atılmadı. Onlarca kanun çıktı ama bu konu hala gündemde yok. Biz konfederasyon olarak bu konuda çalışma yaptık TBMM’ de duruyor. Bu başlıklar toplu sözleşme masasında bir takvime bağlanmalı, beklentiler karşılanmalı. İnsanlar emekli olmak için bu kanunun çıkmasını bekliyor. Alacakları emekli ikramiye ve maaşlarında nispeten artışlar olacak.”

Memur toplu iş sözleşmesi son dakika zammı ne kadar yapıldı? Toplu iş sözleşmesi zam oranları

Kadroya geçen işçilere yapılan son dakika toplu iş sözleşmesi zammı belli oldu

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:00
  1. Toplu iş sözleşmesi zam oranı
  2. 3600 ek gösterge verilecek mi?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sahil Güvenlik botu, hayat kurtarmaya devam ediyor
    1. Sahil Güvenlik botu, hayat kurtarmaya..
    2. (ÖZEL) Bahçelievler’de dehşet:..
    3. Japonya'da prototip uçan otomobil..
    4. Zeytinburnu'nda spor aletine asılı..
    5. Avustralya'da uçak düştü!
    6. Toplu iş sözleşmesi zam oranı son..
    7. Türkiye’nin en büyük Millet Bahçesi..
    8. Dolar düşüşe geçti! İşte son rakamlar
    9. (Özel) Başkentin Sümela’sı yok olma..
    10. GÜNDEM / 7 Ağustos 2019
    11. Yeni bir dinozor türü keşfedildi
    12. (Özel) Bu çekirdek çifte değil yolda..
    13. Yurtta hava durumu
    14. Malezya'nın en eski camilerinden..
    15. Jennifer Lopez Antalya'da konser verdi
    16. Tandırlar ve döşemeler Keykubadiye..
    17. İngiliz ekibinden Dybala hamlesi!
    18. Zeytinburnu sahilinde elleri ve..
    19. Yeşil dostu hastane
    20. "Kooperatif belediyecilik’ modeli..
    21. Yeni dönem resmen başladı! Rusya'ya..
    22. Bayramda otoyol ve köprüler ile toplu..
    23. Kara yollarında durum
    24. İsrailli bakan Körfez ülkeleriyle..
    25. Seyhan Belediyesinin gideri gelirinden..
    26. Erdoğan imzayı attı... İşte..
    27. 'Sri Lanka kendini yeni terör..
    28. ABD Savunma Bakanı Esper Japonya’da
    29. Meteoroloji uyardı! Şiddetli yağmur..
    30. Serdar Hüseyin Yıldırım kimdir..
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Mahkemede şoke eden ifadeler: Darbeyi sizler yaptınız
    Mahkemede şoke eden ifadeler: Darbeyi sizler yaptınız
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Pakistan Başbakanı İmran Han, Başkan Erdoğan ile görüştü!
    Pakistan Başbakanı İmran Han, Başkan Erdoğan ile görüştü!