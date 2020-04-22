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Yaşam

Toplu fotoğraf çektiren 5 kişiye 15 bin lira ceza! 12 kişi aranıyor

17 kişinin çektiği fotoğrafı sosyal medyada tespit eden polis ekipleri, fotoğraftaki kimliği tespit edilen 5 kişi, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için 15 bin 750 lira para cezası verildi. 12 kişinin de arandığı ortaya çıktı

2020-04-22 05:00:00 - 2020-04-22 05:10:04
Toplu fotoğraf çektiren 5 kişiye 15 bin lira ceza! 12 kişi aranıyor

Elazığ'da, H.E., beraberindeki 16 arkadaşıyla bir iş yeri önünde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen fotoğrafla ilgili inceleme başlatıldı.

17 kişiden tespit edilen 5 kişiye 15 bin lira ceza

Polis ekipleri, fotoğraftaki 17 kişiden kimliğini belirlediği H.E., O.P., B.E., T.E. ve E.T.E.'ye sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle kişi başına 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 15 bin 750 lira para cezası uyguladı.

12 kişi aranıyor

Polis ekiplerince fotoğraftaki diğer 12 kişinin kimlik tespit çalışması sürüyor.

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