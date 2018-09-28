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Ortak basın toplantısına damga vuran Enver Altaylı sorusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, ortak basın toplantısında konuştu. Toplantıya Alman gazetecinin sorduğu Enver Altaylı sorusu damga vurdu.

28 Eylül 2018 Cuma 14:44
Ortak basın toplantısına damga vuran Enver Altaylı sorusu

3 günlük resmi ziyaretler dolayısıyla Almanya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e ortak basın toplantısında konuştu. Açıklamalar sonrası iki lider gazetecilerin sorularını cevapladı.

ENVER ALTAYLI SORUSU

Alman bir gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Enver Altaylı Türkiye’de de tanınan bir insani 14 aydır iddianame olmadan tutuklu kendisi. Siz de dindar bir insansınız. Merhamet duygusundan hareket ederek, böyle bir insanın tahliye olması makul olmaz mıdır?' sorusunu sordu.

'ENVER ALTAYLI'YI TANIR MISINIZ?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Alman gazeteciye, 'Enver Altaylı… Acaba ben sorsam Enver Altaylı’yı tanır mısınız diye… Geçmişinde bu kişinin neler olduğunu bilir misiniz diye. Türkiye’nin istihbarat sistemi içinde de dolaylı olarak yer aldığını bilir misiniz diye sorsam acaba siz bilir misiniz? Bu istihbarat sisteminde ne gibi işlevler görmüş? Türk yargısı bu kişiyi acaba niçin tutuklamış? Onun için biz yargıya saygı duymak zorundayız.' dedi.

ENVER ALTAYLI NEDEN TUTUKLANDI?

Alman gazetecinin sorusunun ardından Enver Altaylı'nın kim olduğu ve neden tutuklandığı merak edildi. Eski MİT mensubu Enver Altaylı, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı. FETÖ'nün karakutularından biri olarak adlandırılan Altaylı'nın örgütün Orta Asya yapılanmasında oldukça etkili olduğu ve CIA ile koordinasyon kurulmasında kilit rol oynadığı belirtiliyor.

Enver Altaylı kimdir? Enver Altaylı neden tutuklandı?

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 14:44
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