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Toplantıda Soçi mutabakatı kapsamında İdlib'deki durum, ateşkesin devamı yönündeki çalışmalar, bölgede istikrar için yapılması gerekenler görüşüldü.
12 Ocak 2019 Cumartesi 10:18
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 10:18
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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