0553 313 94 23

Toplama parçalarla araç üretip, seçim çalışmasına çıktı

Bingöl’de bir beldede motor ustası yeğeni ile birlikte toplama parçalardan yerli araç üreten belediye başkan adayı Eşref Varol, bu araçla seçim çalışması yapmaya başladı.

05 Mart 2019 Salı 10:48
Toplama parçalarla araç üretip, seçim çalışmasına çıktı

Bingöl’de bir beldede motor ustası yeğeni ile birlikte toplama parçalardan yerli araç üreten belediye başkan adayı Eşref Varol, bu araçla seçim çalışması yapmaya başladı.


31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Bingöl’e bağlı 2 bin 400 seçmeni olan Ilıcalar beldesinde MHP’nin belediye başkan adayı olan Eşref Varol, motor ustası yeğenini desteğiyle toplama parçalardan oluşan yerli bir araç üretti. 2 aylık çalışmayla ortaya çıkartılan yerli araçla seçim gezilerine çıkan Varol, vatandaşların ilgisini çekti. Varol’u araç üstünde gören seçmenler,o anları da cep telefonu ile kaydetti.


Yerli üretimi her zaman desteklediğini ve tercih ettiğini belirtenMHP Ilıcalar Belde Belediye Başkan adayı Eşref Varol, 11 yaşında da benzer bir çalışma yaptığını söyledi.



"Böyle bir araç ortaya çıkardık"


11 yaşında bir proje gerçekleştirdiğini ancak o zaman tepkiyle karşılaştığını aktaran Varol, "O dönemde herkes bu ülkede proje yapanların sonu iyi olmaz deyip gerçekleşemeyeceğini söylüyordu ama benim hep içimde vardı. Yeğenimin desteğiyle, küçük atölyemizde elimizde bulunan doğrama parçalarıyla, kaynak makinesiyle böyle bir araç ortaya çıkarttık. Bu çalışmamız halk içinde de büyük beğeni kazandı. Yerli üretime de halkımız daha da önem verecek diye umut ediyorum. Ilıcalar bir turizm beldesidir. İnşallah gerek tarımda gerek sportif alanlarda gerekse çeşitli turizm projeleriyle Ilıcalara yakışacak şekilde bir çalışma ortaya koyacağız” dedi.



"Dayımıza destek amaçlı olarak yaptık"


Dayısı için toplama parçalardan araç üretme fikrini ortaya koyduğunu ve 2 ay içinde aracı yaptıklarını aktaranmotor ustası Fatih Varol ise, “Küçük yaşlarda hep böyle yeni icatlara merakım olduğu için bu arabayı ortaya çıkardım. Fırsatlar dahilinde bir şeyler yapmaya çalıştım, toplama parçalardan bir araç çıkarabilir miyim diye uğraşırken ortaya bu araç çıktı. Dayımız da belediye başkanlığına aday olunca ona da destek amaçlı olarak yaptık. Kendisi de yerli ve milli çalışmalara destek verdiği için ilk günden bu fikre sıcak baktı ve yaptık” ifadelerini kullandı.


İlk defa böyle bir seçim propagandası gördüklerini belirten Suphi Korkut da, “Çok farklı bir şey. Hani normal araçlar seçim çalışması yapanları çok gördük ama ilk defa yerli araçla propaganda yapmak çok güzel çok renkli” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AFAD'dan Van'da 229 bin kişiye afet eğitimi
    1. AFAD'dan Van'da 229 bin kişiye afet..
    2. Türkiye'den ABD Başkanı Trump'a sert..
    3. Yolcu uçağı sis nedeniyle 9 tur..
    4. Sesi Görenler Futbol 1. Ligi'nde yeni..
    5. Çatıda biriken kar, çığ gibi düştü
    6. TOTAL uzun yol sürücüleriyle buluştu
    7. Döviz kurları
    8. Kimse duymadıklarının farkına varmadı
    9. Marmara Üniversitesi sözleşmeli..
    10. Rusya açıkça tehdit etti: Tüm kıtaya..
    11. Birleşmiş Markalar Derneği'nden..
    12. Bakan Selçuk AA Editör Masası'na konuk..
    13. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    14. Bursa'da bin 175 litre sahte içki ele..
    15. "Ciddi bir izleme, değerlendirme..
    16. Bakan Selçuk AA Editör Masası'na konuk..
    17. Bir ilde daha ittifak kesinleşti! HDP..
    18. ABD, Türkiye’yi gümrüksüz ticaret..
    19. PKK'dan kaçan kadın terörist Silopi'de..
    20. Akit TV'nin "Atatürk'ün hatırasına..
    21. ‘Antalya’nın Rekreasyonel Kentsel..
    22. Batı’nın 'dejenere kültür' dayatması..
    23. 67 yıl sonra gazi torunu olduğu tespit..
    24. SDT'den Sivas ve Erzurum'da iki oyun
    25. İzmir'de 37 askere FETÖ gözaltısı!
    26. Boşandığı kocasını bıçakladı
    27. Meram’da öğrencilere geri dönüşüm..
    28. Epcamsel Mutasyumu hastası minik Melek..
    29. Hakkari’de karla mücadele çalışması
    30. Fethi Yaşar Karşıyakalılarla buluştu
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!