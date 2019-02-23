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Toplam park alanı 2 bin dekarı aştı

Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 2018 yılı sonu itibariyle 65 bin 328 metrelik 19 yeni park alanı Eskişehirlilerin hizmetine sunulurken, toplam park alanı ise 2 bin 173 dekara ulaştı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 13:59
Toplam park alanı 2 bin dekarı aştı

Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 2018 yılı sonu itibariyle 65 bin 328 metrelik 19 yeni park alanı Eskişehirlilerin hizmetine sunulurken, toplam park alanı ise 2 bin 173 dekara ulaştı.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 65 bin 328 metrelik 19 adet yeni park Eskişehirlilerin kullanımına sunuldu. Böylelikle 2018 yılı sonu itibariyle toplam park alanı 2 bin 173 dekara ulaşırken, kişi başına düşen yeşil alan miktarı da 10,03 metre oldu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kente yeni parklar kazandırırken mevcut parkları da yenileme çalışmaları ile çağdaş ve kullanışlı bir hale getirmeyi sürdürüyor. Yapılan yenileme çalışmaları ile 50 bin 71 metrelik, 11 adet parkın; bank, çöp kutusu, piknik masası, aydınlatma elemanı gibi donanımları yenilenirken yeşil alanları da revize edildi.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından su tasarrufu sağlamak için 19 parkta otomatik sulama sistemi faaliyete sokulurken; 11 parkın da otomatik sulama sistemi yenilendi. Ayrıca elektrik tasarrufu sağlamak için de 7 parkta, 164 adet ledli aydınlatma direği kullanıldı.


Yeni spor alanları kazandırıldı


Park ve Bahçeler Müdürlüğü, park yapım ve yenileme çalışmalarının yanı sıra spor alanlarını da kent halkının hizmetine kazandırmaya devam ediyor. Ekipler tarafından 2018 yılında 2 adet basketbol sahası, parklara 10 adet açık alan spor aleti, Çamlıca Mahallesi Tombakzade Parkı’na 319 metre uzunluğunda koşu pisti yapıldı. Ayrıca Yenibağlar Mahallesi Eti Caddesi üzerinde bulunan 313 metre uzunluğundaki mevcut koşu pistinin zemini tartan zemin haline dönüştürüldü. 2018 yılı sonu itibariyle Tepebaşı Belediyesi yetki ve sorumluluğundaki parklarda; 17 adet koşu pisti, 41 adet basketbol sahası, 4 adet voleybol sahası, 2 adet tenis kortu, 30 adet futbol sahası, 142 parkta spor aleti, 235 parkta çocuk oyun grubu bulunuyor.


Şık ve çağdaş yeşil alanlar


Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmaları değerlendiren Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da parkların vatandaşlar için önemine değinerek, “Tepebaşı bölgemiz, bünyesindeki parklar ile vatandaşlarımız için önemli bir mola yeri, soluk alma noktası konumunda. Biz de yeşil alan oranları ile zaten başarılı bir seviyede bulunan ilçemize yeni parklar yapmaya, mevcut parklarımızı da yenilemeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan parklarımız ile ilgili aldığımız geri dönüşler çok olumlu, insanımız yeşil alanları seviyor. Aynı zamanda çocuklarımızın da güzel ve sağlıklı biçimde vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak çok önemli. Yenilendikten sonra diğer parklar da aynı şekilde donanımlı bir hale gelerek, vatandaşlarımızın sağlık içinde vakit geçirecekleri alanlar oluyor. Tepebaşı, kendine yakışır, şık ve çağdaş yeşil alanları ile iftihar edilen bir bölge olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 13:59
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