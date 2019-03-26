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Topladığı hurda malzemelerle kendi otomobilini yaptı

Bolu’da, küçük yaşlardan itibaren babasının sanayide bulunan iş yerinde çalışan genç, topladığı hurda malzemelerden tasarlayarak yaptığı otomobiliyle ilgi odağı oldu.

26 Mart 2019 Salı 11:25
Topladığı hurda malzemelerle kendi otomobilini yaptı

Bolu’da, küçük yaşlardan itibaren babasının sanayide bulunan iş yerinde çalışan genç, topladığı hurda malzemelerden tasarlayarak yaptığı otomobiliyle ilgi odağı oldu.


Bolu’da, çocuk yaşlarından itibaren boş zamanlarında ve hafta sonu tatillerinde babasının Sanayi Sitesi’nde bulunan iş yerinde çalışmaya başlayan Gerede Meslek Yüksekokulu Makine Resim Bölümü öğrencisi 23 yaşındaki Abdurrahman Altındaş, hurda malzemeleri toplayarak hayal ettiği otomobilini yaptı. Kendi harçlıklarıyla 2 bin liraya mal ettiği otomobilini 2 senede tamamladığını belirten Altıntaş, "Küçüklüğümden beri boş zamanlarda babama yardım ederek, 9-10 yaşında sanayide hayata atılmayı öğrendim. Küçüklükten beri arabalara karşı bir sevgim vardı. Kendi arabam da oldu. O arabama aksesuarlar da yaptım. İlerleyen zamanlarda kendi arabamı yapma imkanım olabilir diye fikirler aldım. Bu fikirlerden yola çıkarak kendi arabamı imal etmeyi düşündüm. Aracı yapmak 2 seneye yakın sürdü. Çünkü kendi harçlıklarımla, boş zamanlarımda, zaman ayırt etmeksizin sanayideki esnafların da yardımıyla yaptım. Otomobil yaklaşık 2 bin liraya mal oldu. İş yerindeki parçaları kullandım, hurdadan parça topladım, buradaki esnaf yardımcı oldu" dedi.


Motosiklet motorunu kullanarak tasarladığı 4 vitesli otomobiliyle sanayi sitesindeki vatandaşların da ilgi odağı olan Altındaş, "Genelde trafiğe kapalı alanlarda, mesire alanlarının çimen kısımlarında, millete zarar vermeyecek yerlerde ya da sanayide kullanıyorum. Ortalama 50-60 kilometre hız yapıyor ama trafiğe kapalı alandan dışarı çıkmadığım için ölçmem sıkıntı oluyor. Eksikliklerini tamamlayarak öğrenmeye çalışacağım" diye konuştu.


Sanayinin korkulacak bir yer olmadığını da kaydeden Altındaş, "Küçük çocukları, ‘Okumazsan seni sanayiye veririm’ diyerek korkutuyorlardı. ‘Usta döver’ falan diyorlardı. Burada hayat farklı bir şey. Burada arkadaşlığı öğreniyorsun, sevgiyi, saygıyı öğreniyorsun" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:25
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