0553 313 94 23

Topladığı çöpler müzisyenlere dönüştü

İrlanda’nın Leinster ilinde bulunan Westmeath Kontluğu’dan yaşayan bir sanatçı çevre kirliliğine dikkat çekmek için topladığı çöpleri müzisyenlere dönüştürdü.

13 Haziran 2019 Perşembe 16:13
Topladığı çöpler müzisyenlere dönüştü

İrlanda’nın Leinster ilinde bulunan Westmeath Kontluğu’dan yaşayan bir sanatçı çevre kirliliğine dikkat çekmek için topladığı çöpleri müzisyenlere dönüştürdü.


İrlandalı artist Mishel Griffiths yaşadığı Westmeath Kontluğu’nda yol kenarından topladığı çöpleri müzisyenlere dönüştürdü. Griffiths, 6 saat boyunca yol kenarlarında biriken çöpleri toplayarak çoğunluğu plastik atıklardan oluşan 11 kutu çöp biriktirdi. Çoğunluğu plastik şişeler, teneke kutular, eldivenler, sigara paketleri ve kahve fincanlarından oluşan çöpler müzisyenlere dönüştü.


Griffiths, yaşadığı bölgede oluşan çevre kirliliğine dikkat çekmek ve bölgede yaşayan halka farkındalık oluşturmak için böyle bir şey yaptığını belirterek, "Umarım, insanların attığı çöp miktarlarını düşünmelerini sağlarım. Muhtemelen biz, komşularımız, akrabalarımız ve arkadaşlarımız atıyor. Bu herkesin sorumluluğudur. Kendimize sorular sormamız, oluşturduğumuzdünyaya, tükettiğimiz eşyalara ve dünya ile ilişkimize bakmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 16:13
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rektör Savaşan’dan YKS uyarısı
    1. Rektör Savaşan’dan YKS uyarısı
    2. Cizre TSO Başkanı Sefinç, muhtarlarla..
    3. Nilüfer’de ’en çalışkan’lara karne..
    4. Annesi, 5 yaşındaki çocuğu otobüste..
    5. Adana yerel basınından Yargı Reformu..
    6. Çakal Carlos, "küresel haydut" ABD'yi..
    7. Hıghway’den Babalar Gününe özel yarışma
    8. Galatasaray U14 Takımı’ndan..
    9. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar CHP..
    10. Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu..
    11. Topladığı çöpler müzisyenlere dönüştü
    12. Antalya’da 12 saatlik nefes kesen..
    13. Çaldıran Belediyesinden 180 bin..
    14. Denizlispor'da transfer çalışmaları
    15. Sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul..
    16. Hatay’da tutuklu ve hükümlü..
    17. THY'nin 'rüya uçağı' gökyüzünde! İşte..
    18. Jandarma tarihinde rekor kırdı
    19. Diyarbakır’ı U16’da Bağlar ve DSİ Spor..
    20. Çocuklarınızın uzun boylu olmasını..
    21. Büyükşehir’den karne hediyesi
    22. SAKEM yıl sonu etkinlikleri devam..
    23. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni..
    24. Suriye’nin kuzeyinde karne heyecanı
    25. 2’nci İsmail Hakkı Durdu Futbol..
    26. Eski belediye başkanı Kocaelispor’a..
    27. AKBB yine Tütüncü dedi
    28. Gümüşhane’de Emniyet personeline..
    29. Hükümlüler topluma kazandırılacak
    30. TİSK'ten "Gençlerin doğru işlerde..
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu