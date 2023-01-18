Topkapı29’la İstanbul’un merkezinde ev sahibi olma fırsatı

Projeye katılanlar 0.69’dan başlayan ve 15 yıla kadar vade imkânından yararlanabiliyorlar. Ekstra indirim fırsatından da faydalanabiliyorlar. Akzirve’den konuyla ilgili yapılan açıklamada ‘Yeni Evim Programı’yla Topkapı29’a talebin arttığı ve pek çok ailenin konut edinebilmesinin önünün açıldığı belirtildi. 0.69 vade oranıyla ev sahibi olmayanlar ve ilk konutunu almayı düşünenler için büyük bir fırsat sunulduğunun da altı çizildi. Ayrıca teslimleri tamamlanan ve son dairelerin satışa sunulduğu Strada Bahçeşehir projesine ilginin yoğun olduğu vurgulandı.

İlk teslim Temmuzda

2022’de inşasına başlanan projede teslim tarihi Ekim 2023 olarak ilan edilmişti. Bu tarih Temmuz 2023’e çekildi. Topkapı29 projesinden ev sahibi olanlar yeni dairelerinde yaşamlarına planlanandan 4 ay önce başlayabilecekler. Bin 691 konut, rezidans, alışveriş merkezi, ofis, otel gibi birçok farklı fonksiyonu bir arada bulunduran projenin teslim tarihinin öne çekilmesi memnuniyetle karşılanıyor. 15 vinç ve 2 binden fazla çalışanla konut sektöründe büyük proje olma özelliği de taşıyan Topkapı29 söz verilen tarihten 4 ay önce teslim ederek de bir ilki gerçekleştirecek.

30 yıllık tecrübesi var

Türkiye’de gayrimenkul sektöründe 30 yıllık tecrübeye sahip Akzirve, tamamı kendisine ait alanlarda yükselen projelerinde insan ve çevre odaklı çalışıyor. Proje alanlarında yapı yoğunluklu alanlar oluşturmak yerine insanların nefes alacakları geniş ve yeşil parklar ile sağlıklı sosyal yaşam alanları geliştiriyor.

Firma, Topkapı29’la teknik özellikleri ve yüksek standartlarıyla İstanbul’un simgesi olacak bir projeye imza atıyor.