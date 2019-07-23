0553 313 94 23

Topkapı Sarayı Dış Karakol Binası önüne düzenleme

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz:- "Düzenlemenin amacının namazgah, sarnıç ve karakol binasını görünür kılmaktır. Zemine herhangi bir müdahale söz konusu değildir" - "Başta kapalı tenteler olmak üzere görüntü kirliliği oluşturan unsurlar ortadan kaldırılacaktır"

23 Temmuz 2019 Salı 22:45
Topkapı Sarayı Dış Karakol Binası önüne düzenleme

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Topkapı Sarayı Dış Karakol Binası önünde "namazgah, sarnıç ve karakol binasını görünür kılmak" amacıyla düzenleme çalışması yapıldığını bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Topkapı Sarayı Birinci Avlusu'nda yer alan Dış Karakol Binası önünde bir düzenleme çalışması yapıldığını belirtti.

Düzenlemenin amacının namazgah, sarnıç ve karakol binasını görünür kılmak olduğun anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Zemine herhangi bir müdahale söz konusu değildir. Bu düzenleme ile 330 metrekare olan mevcut dek döşeme 308 metrekareye düşürülecek ve başta kapalı tenteler olmak üzere görüntü kirliliği oluşturan unsurlar ortadan kaldırılacaktır. Proje İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bu uygulama geçici olup 'Topkapı Sarayı Birinci Avlu Çevre Düzenleme Projesi' uygulanırken kaldırılacaktır."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 22:45
  1. Dış Karakol Binası
  2. düzenleme
  3. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz
  4. Topkapı Sarayı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bulgaristan Cumhurbaşkanı'ndan ABD'den F-16 alımına veto
    1. Bulgaristan Cumhurbaşkanı'ndan ABD'den..
    2. Suudi Arabistan'dan İsrail'in Doğu..
    3. İsmet Özel’e dair harika bir kitap
    4. Marmara Bölgesi'ne sağanak uyarısı
    5. Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
    6. KKTC Başbakanı Tatar ‘hayalet şehir’..
    7. Rusya'dan kritik S-400 ve SU-35..
    8. Batman'da silahlı kavga: 3 yaralı
    9. Ayancık’ta yaşlı adam evinde ölü..
    10. Topkapı Sarayı Dış Karakol Binası..
    11. Selçuk’taki uyuşturucu operasyonunda 1..
    12. Vatandaştan işçilerin ekmeği ile..
    13. Nihat Genç: Ben buradayım, haydi...
    14. Medipol Başakşehir'de hazırlıklar..
    15. Aydın’daki cinayetin zanlısı İzmir’de..
    16. CİMER'in 'menemen' paylaşımına..
    17. İmran Han'dan ABD ilişkilerinde "daha..
    18. Giresun’da bulunan parçalanmış cesetle..
    19. Bakan Kasapoğlu'ndan EYOF'ta madalya..
    20. Muğla'da 62 düzensiz göçmen yakalandı
    21. Yusuf Kaplan: İki ülke Türkiye'yi..
    22. Sivaspor Yatabare ile prensipte anlaştı
    23. Ticaret Bakanı Pekcan, Yüksekova’yı..
    24. Konya'da bıçaklı kavga: 1 ölü
    25. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    26. Kayserispor ikinci hazırlık maçından..
    27. Ordu'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 2..
    28. Bakü-Tiflis-Kars demiryoluyla..
    29. Bakan Kasapoğlu, EYOF’da madalya..
    30. Fenerbahçe’de Avusturya kampı sürüyor
    ABD ile yaşanan gerilime ilişkin çarpıcı açıklama: Türkiye daha önce bu silahını hiç kullanmamıştı
    ABD ile yaşanan gerilime ilişkin çarpıcı açıklama: Türkiye daha önce bu silahını hiç kullanmamıştı
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi