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Resmi Gazete'de yayımlandı! Topkapı Sarayı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na devredildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Topkapı Sarayı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na devredildi.

06 Eylül 2019 Cuma 08:34
Resmi Gazete'de yayımlandı! Topkapı Sarayı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na devredildi.

Topkapı Sarayı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na devredildi.

Topkapı Sarayı' nın devredilmesine ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Borçlar ve alacaklar Başkanlığın yetkisinde olacak

Kararnameye göre Topkapı Sarayı'nın yönetim, restorasyon, tanıtım gibi hizmetleri başta olmak üzere tüm hizmetleri Milli Saraylar İdaresi Başkanlığınca yapılacak.

Karaname ile Topkapı Sarayı'na ilişkin hizmetlerden doğan her türlü borç ve alacaklar da yine Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı yetkisinde olacak.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 08:34
  1. Topkapı Sarayı
  2. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
  3. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. Resmi Gazete

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