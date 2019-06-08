Topçularda bayram tatili dönüşü yoğunluğu

Yalova’da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son günlerinde İDO Topçular İskelesinde yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatillerini İstanbul dışında geçiren vatandaşların dönüşleri nedeniyle Topçular İskelesinde yoğunluk yaşanıyor. Osmangazi Köprüsü’nün devrede olması nedeniyle geçmiş yıllarda yaşanan yoğunluk İDO iskelesinde gözlemlenmedi. İDO Kuzey Marmara Bölge Sorumlusu Aşkın Lermi, yoğunluk nedeniyle feribot sayısının 16’dan 18’e çıkarıldığını ifade etti. Bugüne kadar Eskihisar-Topçular hattında karşılıklı olarak toplam 106 bin sefer gerçekleştirildiğini söyleyen Lermi, “Bayram tatili süresince Eskihisar’dan Topçular’a 63 bin araç geçişi yapıldı. Perşembe günü itibariyle tatilcilerin dönüşü başladı. Şu ana kadar da 43 bin aracın geri dönüşü oldu. İhtiyaç duyulması halinde bir feribot daha devreye alınabilir” diye konuştu.