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Topçu: " İktidarın nimetlerinden faydalandık "

Cumhur İttifakı Demre AK Parti adayı mevcut başkan Süleyman Topcu, dördüncü mitingini Küçükkum mahallesinde yaptı.

15 Mart 2019 Cuma 10:46
Topçu: " İktidarın nimetlerinden faydalandık "

Cumhur İttifakı Demre AK Parti adayı mevcut başkan Süleyman Topcu, dördüncü mitingini Küçükkum mahallesinde yaptı. Düzenlenen gece mitingine AK Parti Antalya Milletvekili ve MKYK Üyesi Av. Mustafa Köse ve geçtiğimiz dönemlerde AK Parti Milletvekilliği ve İl Başkanlığı yapan Hüseyin Samani ile Eski Ak Parti İstanbul Milletvekili ve DTO (Deniz Ticaret Odası) eski Meclis Başkanı Cengiz Kaptanoğlu’da katıldı ve Süleyman Topcu’ya destek verdi. Vatandaşlar mitinge yoğun ilgi gösterdi.Saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından Başkan Topcu’nun geçtiğimiz dönem yapılan çalışmalar hazırlanan video eşliğinde alandaki halka gösterildi.



Mustafa Köse: "Demre’ye geldiğimizde insanın içi açılıyor"


AK Parti Antalya Milletvekili ve MKYK Üyesi Av. Mustafa Köse Demre’ye her geldiklerinde gözlerdeki samimiyet ve muhabbete şahit olduklarını belirterek "Süleyman Topcu Başkanımız Makamında oturan bir Belediye Başkanı değil. O her zaman vatandaşın yanında. Çocukla çocuk, ihtiyarla ihtiyar, kim nerede neye ihtiyaçlıysa orda Süleyman Topcu var. O öyle makamında oturan Başkan değil. Gidelim de başkanın yanına uğrayalım demiyorsunuz. Nasıl olsa Süleyman Topcu bize gelir diyorsunuz. Meselede bu. İnşallah 31 Mart’ta Sayın Başkan sizlerin vereceği destek ile yoluna ve hizmetlerine devam edecek” dedi.



Başkan Topcu,” İktidarın nimetlerinden faydalandık"


Demre adına yapmayı planladıkları projeleri anlatan Başkan Süleyman Topcu, hizmet aşkı ile çalışmalara devam ettiklerini ve edeceklerini söyledi. Rakibi Millet İttifakı adayı Okan Kocakaya’ya da mesajlar veren Başkan Topcu, “Biz iki aylık Demreli değiliz. Hep buradayız ve hep burada kalacağız. Her zaman Demrelinin yanında olacağız." dedi.


İktidarın gücü ile Demre’ye sayısız hizmet kazandırdıklarını dile getiren Başkan Topcu, “İktidarın nimetlerinden faydalandık. Demre’miz Ak Parti’nin nimetlerinden faydalandı. Demre adına verilen destekler için teşekkür ediyoruz. Bende kin olmaz, nefret olmaz. Eğer mesele memleket meselesi ise, gerisi teferruattır bizim için. Hizmetlerimiz, sizlerin desteği ve iktidarımızın da gücü ile yeni dönemde yine devam edecek” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:46
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