Topçu: 31 Mart akşamı düğün yapacağız

Cumhur İttifakı Demre AK Parti adayı mevcut başkan Süleyman Topcu, üçüncü mitingini Büyükkum mahallesinde yaptı. Demre Merkezde Seçim ofisi önünde buluşan kalabalık, meşaleler yakarak, yaklaşık 4 kilometrelik yolu yürüyüp Büyükkum Mahallesindeki miting alanına ulaştı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından geçtiğimiz dönem yapılan çalışmalar hazırlanan video eşliğinde alandaki halka gösterildi. Başkan Topcu daha sonra meclis üyesi adaylarını tanıttı ve Ak Parti Ve MHP Demre ilçe Başkanları ve meclis üyesi adayları ile birlikte gösterilen ilgi için vatandaşlara teşekkürlerini sundu.

Mitinge mahalle muhtarlarının yanı sıra DTO (Deniz Ticaret Odası) Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, TÜRSAB Batı Antalya BTK Başkanı Rıza Perçin, Demre Esnaf Odası Başkanı Mahmut Perçin gibi isimlerde mitingde yer alırken, Süleyman Topcu’ya destek verdiler.







Yaptığım hizmetleri anlatırken inanın çoğunu unutuyorum

Demrelilerin verecekleri destek ile dördüncü dönemde hizmet aşkı ile çalışmalara devam edeceklerini dile getiren Başkan Süleyman Topcu, “Belediye Başkanlığı görevime vatandaşlarımızın isteği ile 2004’de başladım. O günlerden bu günlere geldik. Sağ olsunlar vatandaşlarımız bize bu yetkiyi veriyorlar ve onlar ile birlikte çok güzel hizmetlere imzalar atıyoruz. Bu üçüncü mitingimiz. Üç dönemdir Belediye başkanlığımda yaptığım hizmetleri anlatırken inanın çoğunu unutuyorum. İktidarın gücüyle yapılan hizmetlerden Demre o kadar çok yararlandı ki. Bu hizmetlerimiz inşallah, sizlerin desteği ve iktidarımızın da gücü ile yeni dönemde yine devam edecek” dedi.







31 Mart Akşamı düğün yapacağız

Başkan Süleyman Topcu, bu hizmetlerin Demre’ye kazandırılmasında büyük emekleri olan Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Milletvekillerine, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e, meclis üyelerine, muhtarlara ve vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Topcu, 31 Mart akşamı vatandaşın vereceği destek ile düğün yapacaklarını söyleyerek, “Biz bu işe inanındık. Şu anda alanı hınca hınç dolduran sizler bunu bize gösteriyorsunuz. Vereceğiniz destek sizden, hizmet bizden. İnşallah 31 Mart’ta seçimi kazanarak aynı gece meydanımızda bu güzel günü kutlayacak ve düğün yapacağız. Durmak yok yola devam” diye konuştu.