Toparlanmaya fedakârca destek

Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi’nin ekim ayında verdiği olumlu mesajla yabancı yatırımcıların markalı konut projelerine olan ilgisi 2019’a temkinli bakan firmalara moral verdi.

Değerlerde artış var

Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi’ne göre Türkiye genelinde konut satış fiyatları son bir ayda yüzde 0,30 artarken, son üç ayda yüzde 0,53, son altı ayda yüzde 1,98, son bir yılda yüzde 6,65, son üç yılda yüzde 30,61, son beş yılda ise yüzde 79,44 oranında arttı. Konut kira değerleri ise son bir ayda yüzde 0,10, son üç ayda yüzde 0,07 azalış gösterirken, son 6 ayda yüzde 3,54, son 1 yılda yüzde 5,95, son 3 yılda yüzde 22,88, son 5 yılda ise yüzde 62,49 oranında artış gösterdi.

Yabancı etkisi

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ne göre kasım ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 8’lik kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlemlendi. Yabancı yatırımcıların tercih noktasında ağırlıklı olarak (yüzde 44) 2+1 özellikteki konutların öne çıktığı gözlemlendi. Onu yüzde 33 ile 1+1 ve yüzde 14 ile 3+1 konutlar izledi. Son altı aylık ortalamanın yüzde 13 olduğu yabancı yatırımcılara satışlar temmuz ayında yüzde 9, ağustos ayında yüzde 11, eylül ayında yüzde 18, ekim ayında ise yüzde 19 oranında gerçekleşmişti.

Öncelikli tercih bitmemiş konutlar

Kasım ayında satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 36’sı bitmiş konut stoklarından oluşurken, yüzde 64’ü ise bitmemiş konut stoklarından oluştu. Bitmemiş konutların satış oranında 4 puanlık bir düşüş olurken, bitmiş konutların satış oranında ise 4 puanlık bir artış yaşandı. Ayrıca Yeni Konut Fiyat Endeksi, kasım ayı stok erime hızı değerlendirildiğinde adet bazlı yüzde 3,9 oranında, metrekare bazlı ise yüzde 3,3 oranında erime gözlemlendi.

Yokuşu aşıp düzlüğe çıkana kadar KDV ve tapu harcı indirimlerinin devam etmesi gerektiğini savunan sektör temsilcileri, alım psikolojisini olumsuz yönde etkileyen faiz konusunda bankaların atmaya başladığı adımları da müspet karşılıyor. Ziraat Bankası ile başlayan faiz yükünü hafifletme girişimini olumlu bulan şirketler, var olan stoklarını kendi bünyelerinde başlattıkları kampanyalarla eritme yarışına girdi.

İndirimin olduğu 45 gözde proje

-Sur Yapı Projeleri (Muhit-Bahçeyaka-Gölbahçe-İlkbahar-Lavender-Yeşil Mavi-Şehir Konakları-Semt Bahçekent-Topkapı Evleri-Tempo City-Excellence Koşuyolu)

-Avrupa Konutları (Yamanevler-Kale 2-Atakent 4-Başakşehir)

-Teknik Yapı Projeleri (Residence İnn Deluxia-Evora İzmir-Yücel Park-Deluxia Park Residence-Deluxia Park Business-Evora Denizli-Uplife Kadıköy)

-Sinpaş Projeleri (Finans Şehir-Queen Bomonti-Gökorman-Metrolife-Sinpaş Country-Marina Ankara-Altınoran-Ege Vadisi-Aquacity Denizli-Bursa Modern)

-Banu Evleri Ispartakule (2-3)

-Referans (Bahçeşehir-Kartal Towers)

-Tual (Bahçekent-Tual Adalar)

-Nidapark Küçükyalı

-Validebağ Konakları

-Strada Bahçeşehir

-Kiptaş Çatalca Konutları

-Batışehir Projesi

-Mavera Sarayları

-Adım İstanbul Projesi

-Bizimtepe Aydos Projesi

Üç indirim birden yapılıyor

10 gün devam edecek olan fırsatlar ise şöyle sıralanıyor:

-Kabinenin konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18’lik KDV oranını yüzde 8’e, tapu harcı oranını da binde 20’den binde 15’e indirmesi alıcıların maliyetini yüzde 11 civarında düşürüyor.

-Bankaların uyguladığı konut kredisi faiz oranlarının yüzde 2’nin üzerine çıktığı dönemde bıçak gibi kesilen alışveriş, kamu bankalarının girişimi ve şirketlerin fedakârlığı ile yeniden hareketlenmeye başladı.

-Değeri 500 bin liraya kadar olan bir dairenin 120 ay vade farklı ile kredilendirilmesi sonrası yapılan hesaplamaya göre faizden kaynaklı indirim 350 bin lirayı aşıyor. Daha kısa vadeli alımlarda uygulanan özel ödeme planları ile bu bedel daha aşağıya çekiliyor. 500 bin liralık bir dairenin alımında yapılması gereken 90 bin liralık KDV bedeli, yüzde 8’lik oran nedeniyle 40 bin liraya iniyor. Toplam tapu harcı ise 20 bin lira yerine 15 bin lira olacak. Bu bedel ikiye bölündüğü için de alıcı ve satıcı 7 bin 500’er lira ödeyecek. Kredi maliyeti hariç sadece bu kalemlerle toplamda 52 bin 500 lira cepte kalmış olacak.

Zamdan önce son fırsat

Konut üreticileri 2018 yılını kazançlarından fedakârlık ederek geçirdi. Bir tarafta inşaat malzemelerine gelen ortalama yüzde 40’lık zam, diğer tarafta KDV alacağı meselesi ve diğer mali - hukuki sorumlulukları nedeniyle birçok inşaat firması için 2019 yılı zorlu geçecek. Ellerindeki projeleri tamamlayıp zamanında teslim etme çabası içinde olanların yanı sıra stoklarını satarak soluklanmayı planlayanlar da var. Ancak hepsinin de ana kaygısı maliyetlerin artması ve böyle bir gerçek karşısında yeni bir işe girişip girişmeme. Bu arada 2019’da tüketicinin konut talebini rahatlıkla karşılayacak olan firmalar zamlı tarifeyi de gündemlerine aldı. Gelecek zam oranı ise indirimlerin sona ermesiyle birlikte minimum yüzde 20-25 olacak.