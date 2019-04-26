0553 313 94 23

Top yerine taşa vurunca olan oldu

Bursa’nın İznik ilçesinde hedefi şaşıran ilkokul öğrencisi, top yerine taşa vurunca hastanelik oldu.

26 Nisan 2019 Cuma 11:53
Top yerine taşa vurunca olan oldu

Bursa’nın İznik ilçesinde hedefi şaşıran ilkokul öğrencisi, top yerine taşa vurunca hastanelik oldu.


Talihsiz olay Eşrefzade Mahallesi Kuzgun Sokağı’nda meydana geldi. Evlerinin önünde oyun oynayan 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi M.A.N, önündeki topa şut çekmek isterken hedefi şaşırdı. Ayağını taşa vuran çocuk hastanelik oldu. Babası Erol Nalbant’ın İznik Devlet Hastanesine götürdüğü çocuğun baş parmağının kırıldığı anlaşıldı. Küçük çocuğun sağ ayağı ortapedi servisinde alçıya alındı. Sevimli afacan daha sonra babasının sırtında hastaneden çıkarak evinin yolunu tuttu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 11:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yetkilileri İnegöl’e geliyor
    1. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi..
    2. Gençler, Şehit Aileleri Derneği..
    3. "İki kardeş kulübün keyifli bir..
    4. CHP'den Soylu hakkında suç duyurusu
    5. Türkiye Finans'tan 83 milyon lira net..
    6. Kayıp eşya hizmeti dijital platforma..
    7. Bilecik’te ölüm istatistikleri belli..
    8. Minik öğrencilere Kınık’ta çömlekçilik..
    9. Döviz kurları
    10. Şampiyon Talasgücü’nden Başkan..
    11. Siirt İl Jandarma Komutanlığı’ndan..
    12. Uysal: "Açık ve net belediyecilik..
    13. Aytemiz "Motorcu Dostu Trafik"..
    14. Gökhan Gencebay kimdir? Gökhan..
    15. Rektör Çomaklı, öğrencilerle birlikte..
    16. Ayakkabılarının bağcıklarını bağlarken..
    17. 11. Kitap Fuarı’na ücretsiz ring..
    18. Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu
    19. Kağıthane'de çöken binadaki mağdur..
    20. Dualı Gömlekler, Atatürk..
    21. Kayak merkezlerinde son durum
    22. Öğrenciler atıklardan sanat eserleri..
    23. Muş’ta halk koşusu ve yüzme yarışması..
    24. Musalar Yeniköy’ün sorunları mercek..
    25. Aksaray’da firari 5 kişi yakalanarak..
    26. Okulda düzenlenen paten kayma..
    27. Araç bagajındaki ses sisteminin içine..
    28. (Özel) Çocuk gözüyle 70’ler
    29. Cezaevi firarisi kimlik kontrolünde..
    30. İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Bozkurt,..
    Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı!
    Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı!
    O sapık CHP’li çıktı
    O sapık CHP’li çıktı
    Ucuz ete zam geldi! İşte yeni fiyatlar
    Ucuz ete zam geldi! İşte yeni fiyatlar
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Nazlı Çelik: Allah belasını versin bu şerefsizi yakalayın
    Nazlı Çelik: Allah belasını versin bu şerefsizi yakalayın

    Günün Karikatürü

    26 Nisan 2019
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    CHP’li arsız sekreter Müslümanlara kin kustu
    CHP’li arsız sekreter Müslümanlara kin kustu