Top yerine taşa vurunca olan oldu Bursa’nın İznik ilçesinde hedefi şaşıran ilkokul öğrencisi, top yerine taşa vurunca hastanelik oldu.

Bursa’nın İznik ilçesinde hedefi şaşıran ilkokul öğrencisi, top yerine taşa vurunca hastanelik oldu.

Talihsiz olay Eşrefzade Mahallesi Kuzgun Sokağı’nda meydana geldi. Evlerinin önünde oyun oynayan 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi M.A.N, önündeki topa şut çekmek isterken hedefi şaşırdı. Ayağını taşa vuran çocuk hastanelik oldu. Babası Erol Nalbant’ın İznik Devlet Hastanesine götürdüğü çocuğun baş parmağının kırıldığı anlaşıldı. Küçük çocuğun sağ ayağı ortapedi servisinde alçıya alındı. Sevimli afacan daha sonra babasının sırtında hastaneden çıkarak evinin yolunu tuttu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.