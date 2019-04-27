Top oynayan çocuğa otomobil çarptı: 1 Yaralı Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde top oynayan çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde top oynayan çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı üzerinde top oynayan Sinan Doğan’a, Arif Ç. idaresindeki 44 HL 874 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Sinan Doğan olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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