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Ekonomi TOOG'un satışı tahtını salladı! Türkler TOOG SUV'un peşinde
Ekonomi

TOOG'un satışı tahtını salladı! Türkler TOOG SUV'un peşinde

Sedanın tahtı sallanıyor. Türkiye'de SUV pazarı sedanla arasındaki farkı açıyor. Türkiye otomobil pazarında bu yılın 11 ayında SUV gövde satışları, 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 15,14 artarken, SUV'un satışlardan aldığı pay da yüzde 41,3'e yükseldi. Öte yandan, Türkiye'nin Otomobili Togg, 2023 yılının mart ayı sonunda C-SUV modeliyle ilk kez satışa çıkacak. Togg'un Türkiye otomobil pazarında SUV'un ağırlığını daha da artırması bekleniyor. TOOG'un satışı yaklaştıkça SUV tercihi artıyor

Yeniakit Publisher
2022-12-04 11:48:00 - 2022-12-04 12:01:02
TOOG'un satışı tahtını salladı! Türkler TOOG SUV'un peşinde

Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında kullanılabilen SUV (Sport Utility Vehicle-Spor Amaçlı Taşıt) otomobiller, sürüş koşulları bakımından zengin bir yelpaze sunuyor.

Geniş kabin ve bagaj hacmine sahip olan bu otomobiller, kalabalık aileler tarafından da sıklıkla tercih ediliyor.

SUV otomobillerin, şehir içinde kullanımı da giderek bir trend haline geliyor. Özellikle yerden yüksek ve "kaslı" otomobilseverlerin gözdesi olan SUV'lar, kadın sürücüler tarafından da daha fazla tercih edilmeye başlandı.

- TOGG'UN SATIŞI YAKLAŞTIKÇA SUV TERCİHİ ARTIYOR

Gelecek yılın mart ayı sonunda satışa sunulması beklenen Türkiye'nin Otomobili Togg'un segment modeli olan SUV, Türkiye otomobil pazarındaki ağırlığını artırmaya devam ediyor. Bu durum satışlara da yansırken, sedan gövde tipi tercihi SUV gövde tipinin gerisinde kaldı.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden (ODMD) derlediği verilere göre, Türkiye otomobil pazarında ocak-kasım döneminde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 41,3 pay ve 208 bin 693 adetle SUV otomobiller oldu.

SUV otomobilleri, yüzde 37,2 pay ve 188 bin 244 adet satışla sedan, yüzde 19,7 pay ve 99 bin 816 adet satışla hatchback otomobiller takip etti. Diğer satışlar ise "MPV, CDV, spor ve station wagon" gövde tiplerinden oluştu.

Ocak-Kasım 2021'e göre, sedan otomobillerin payı yüzde 39,4'ten yüzde 37,2'ye gerilerken, SUV'un payı yüzde 35'ten yüzde 41,3'e yükseldi. Söz konusu dönemde SUV otomobil satışları yüzde 15,4 artış gösterdi.

Hatchback gövde tipli otomobillerin payı da yüzde 23,7'den yüzde 19,7'ye geriledi.

TOGG ETKİSİ: SEDANIN TAHTI SALLANIYOR

Öte yandan, Türkiye'nin Otomobili Togg, 2023 yılının mart ayı sonunda C-SUV modeliyle ilk kez satışa çıkacak. Togg'un Türkiye otomobil pazarında SUV'un ağırlığını daha da artırması bekleniyor.

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