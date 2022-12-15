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Dünya Tonlarca varil petrol ortadan kayboldu! Şok eden gelişme
Dünya

Tonlarca varil petrol ortadan kayboldu! Şok eden gelişme

Nijerya Endüstriyel Şeffaflık Girişimi tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde yaşanan petrol hırsızlığının her geçen gün arttığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 07:46:00 - 2022-12-15 07:52:37
Tonlarca varil petrol ortadan kayboldu! Şok eden gelişme

Açıklamada, ülkede 11 yılda 619,7 milyon varil petrol çalındığı ve bunun ülkeye 46,1 milyar dolar zarar verdiği kaydedildi.

Ülkede saldırı ve çatışma risklerinin arttığına işaret edilen açıklamada, petrol tesisleri ve boru hatlarına saldırıların petrol üretimi ve kaybını artırdığı aktarıldı.

Nijerya'da 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor.

37 milyar varillik petrol rezervi

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada geliyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarındaki sabotajları, bölgedeki çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.

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