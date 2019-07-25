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Tonlarca nohut çiftçinin elinde kaldı

Kırıkkale’de etkili yağışlar sonrasında tarım arazilerinde aşırı biten ottan dolayı renk değiştiren tonlarca nohut çiftçilerin elinde kaldı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:21
Tonlarca nohut çiftçinin elinde kaldı

Kırıkkale’de etkili yağışlar sonrasında tarım arazilerinde aşırı biten ottan dolayı renk değiştiren tonlarca nohut çiftçilerin elinde kaldı.


Çiftçilerin sorunlarını dinleyip ilgili kurumlardan destek isteyen AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, "Girişimlerimiz neticesinde TMO’dan bir teknik heyetin Kırıkkale’ye gelerek, yerinde inceleme yapıp çiftçilerimize gerekli kolaylığı sağlaması yönünde önemli bir adım atıldı" dedi.


Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde aşırı yağışlardan kaynaklı tarım arazilerindebiten otlar nohut rengini değiştirdi. Elde kalan tonlarca nohudu satamayan çiftçiler mağduriyet yaşadı.


Çiftçiler, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen’i arayarak destek istedi. Çerikli beldesinde çiftçiler ile bir araya gelen Dağdelen, "Kırıkkaleli nohut üreticisi hemşehrilerimizin mağdur olmasına gönlümüz razı olamaz. Çerikli’de bir araya geldiğimiz nohut üreticisi hemşehrilerimizin hasat sırasında yaşadığı sıkıntı nedeniyle ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesi için Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Mustafa Aksu ile TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal’a meseleyi aktardık. Çözüm üretilmesi noktasında üzerimize düşeni yaptık, yapmaya da devam edeceği. Hem sayın Bakan Yardımcımıza hem de TMO Genel Müdürüne aşırı yağışlar nedeniyle tarım arazilerinde artan otun, hasat sırasında nohudun rengini değiştirmesinden kaynaklı rekolte sorunu ortaya çıktığını, çiftçimizin ürününü teslim edemediğini telefon görüşmesi ile belirttik. Bu girişimimiz neticesinde TMO’dan bir teknik heyetin Kırıkkale’ye gelerek, yerinde inceleme yapıp, gerekli kolaylığı sağlaması yönünde bir adım atıldı" dedi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:21
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