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Bozulmuş peynirlerden yiyen koyunlar telef oldu

Erzincan’da çevreye gelişi güzel atılan bozulmuş peynirlerden yiyen sürüden 4 koyun telef olurken 17’si ise zehirlendi.

23 Nisan 2019 Salı 08:49
Bozulmuş peynirlerden yiyen koyunlar telef oldu

Erzincan’a 7 kilometre mesafedeki Başpınar Köyü yolu üzerine kim veya kimler tarafından atıldığı bilinmeyen tonlarca bozulmuş peynir boşaltıldı.

Meraya otlamaya giden koyun sürüsü çobanın fark etmediği sırada bozulmuş peynirlerden yedi. Akşam sürü ahıra getirildiğinde koyunlarda zehirlenme vakası baş gösterdi. Bir süre sonra koyunlardan 4’ü telef olurken 17’i ise telef olacak duruma geldi.

İnşallah geri kalanına bir şey olmaz

Sürü sahibi Kahraman Topal, "Buraya kim olduğunu bilmediğimiz şahıslar gelişi güzel, zehirli peynirleri atıp kaçıp gitmişler. Sürüyü otlatmaya götürdüğümüzde bir kısmı bu peynirlerden yedi. Daha sonra köye döndüğümüzde koyunlarda bir anormal durum yaşanmaya başlandı. Koyunlardan 4’ü telef oldu, 17’i zehirlenmiş telef olmak üzere. İnşallah geri kalanına bir şey olmaz. 300 koyunum var onlar da giderse biz ne yaparız. Durumu jandarmaya bildirdim. Gelip inceleme yapıp tutanak tuttular. Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine de yeni haber vereceğim" diye konuştu.

Öte yandan koyunların zehirlenmesiyle ilgili inceleme yapılıp tahkikat başlatıldı.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 08:49
  1. Erzincan
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