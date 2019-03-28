0553 313 94 23
0

Tonlarca ağırlıktaki vincin altında kaldı

Denizli’de mermer ocağında yaşanan iş kazasında bir işçinin üzerine tonlarca ağırlıktaki vinç devrildi.

28 Mart 2019 Perşembe 16:29
Tonlarca ağırlıktaki vincin altında kaldı

Denizli’de mermer ocağında yaşanan iş kazasında bir işçinin üzerine tonlarca ağırlıktaki vinç devrildi. İtfaiye ekipleri talihsiz işçiyi kurtarmak sağlık ekipleri ise hayatta tutmak için mücadele etti.


Edinilen bilgiye göre, olay Pamukkale ilçesi Kocabaş Mahallesi’ndeki bir mermer ocağında meydana geldi. Ocakta çalışan İbrahim Duran isimli işçinin üstüne devasa mermer parçalarını kaldırıp, taşımada kullanılan tonlarca ağırlıktaki vinç devrildi. Olay sonrası ocak çalışanlarının ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Duran’ın bacağının devrilen vincin ayaklarının birinin altında kaldığını belirledi. Vincin ayağı çeşitli ekipmanlar kullanılarak kesildi. Talihsiz işçi ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası ağır yaralı olarak vincin altından çıkarıldı.



Talihsiz işçinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor


Duran’ın kurtarma çalışması esnasında bilincinin açık kalması ve hayata tutunması için ise sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. İtfaiye ekipleri Duran’ın bacağını vincin ayağının altından çıkarmaya çalışırken, sağlık ekipleri ise işçiye serum takarak tıbbi müdahale gerçekleştirdi. Yaşanan can pazarı sonrası hastaneye kaldırılan Duran’ın durumunun ciddiyetini koruduğu aktarıldı.


Öte yandan, kurtarılmayı beklerken acı içerisinde kıvranan talihsiz işçi objektiflere acının resmi olarak yansıdı.


Vincin nasıl devrildiği konusunda net bir bilgi ulaşılamazken olayla ilgili genişi çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 16:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bolu'da orman yangını
    1. Bolu'da orman yangını
    2. Tahkim Kurulu, Amed Sportif..
    3. Bakan Kasapoğlu, Büyükçekmece ve..
    4. Üniversite Öğrencileriçevre..
    5. Adıyaman’da su ürünleri avlanma yasağı..
    6. "Akıllı Şehirler Akıllı Fabrikalar"..
    7. Altının kilogramı 233 bin 650 liraya..
    8. Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin..
    10. Hastane halk gününde otizm farkındalık..
    11. Geleceğin itfaiyecileri tatbikatta..
    12. Ali Kılıç’tan istihdam projeleri
    13. Siyasal İletişim Danışmanı Sosyolog..
    14. Paranın musluğu açıldı! ABD’den Suudi..
    15. BBC yalanını kabul etti! Özür dilediler
    16. AK Parti İlçe Başkanı Ülgen:..
    17. Karaman'da kırılan termometre paniğe..
    18. Gerçeği aratmayan yangına müdahale ve..
    19. Almanya'da TÜFE martta yüzde 1,3 arttı
    20. Polis ekibi, radardan gördükleri..
    21. NATO-Gürcistan Eğitim Tatbikatı’nı..
    22. Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele..
    23. Erdoğan:"Sizlere afaki, ucu açık,..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırıma,..
    25. Tonlarca ağırlıktaki vincin altında..
    26. İki arkadaş bir araya gelerek bir oyun..
    27. Efeler Belediyesi THM Korosu mest etti
    28. Bakan Albayrak Kapalıçarşı esnafını..
    29. İnegöl’de sahte para operasyonu 3 kişi..
    30. Başkan Özakcan Efeler Kent Konseyi ile..
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu