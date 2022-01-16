Toni Lato kimdir? Toni Lato nereli kaç yaşında? Toni Lato hangi takımda oynuyor?

Fenerbahçe sol bek konusunda arayışını sürdürüyordu. İsmail Kartal’ın FB teknik direktörlüğü koltuğuna oturmasından sonra Fenerbahçe’de transfer görüşmeleri hızlandı. Fenerbahçe'de sol bek arayışlarında Toni Lato ismi gündeme gelmişti. İsmail Kartal’ın onay vermesi halinde İspanyol futbolcunun sezon sonuna kadar kiralanması için resmi girişimlere başlayacak.

Toni Lato kimdir?

Toni Lato 21 Kasım 1997 tarihinde Valencia'da doğdu. Toni Lato, Valencia CF gençlik mezunuydu. Kıdemli olarak ilk maçına 29 Mart 2014'te yedeklerle birlikte çıktı ve ikinci yarıda Elche CF Ilicitano'ya karşı 0-0 berabere kaldıkları maçta yedek olarak oyuna girdi.

25 Haziran 2015'te Lato, Che ile beş yıllık bir anlaşmayı kabul eden ve kesinlikle B takımına terfi eden yeni bir sözleşme imzaladı. Ertesi yılın 6 Ocak'ında ilk takım maç gününe dahil edildi ve sezonun Kral Kupası için Granada CF'ye karşı 4-0 yendikleri ev sahibi galibiyette kullanılmadı.

Lato, ilk maçına 25 Şubat 2016'da, 4-0 UEFA Avrupa Ligi deplasmanında SK Rapid Wien deplasmanında genç takımdan mezun olan José Luis Gayà'nın yerine geçerek çıktı. La Liga'daki ilk maçına 9 Ocak 2017'de CA Osasuna'ya karşı 3-3 berabere kaldıkları Guilherme Siqueira'nın devre arası yerine oyuna girdi. Lato, Che için ilk rekabetçi golünü 18 Nisan 2019'da attı ve sezonun Avrupa Ligi için Villarreal CF'yi 2-0 yendikleri maçta ilk golünü attı ve bunun sonucunda takımının yarı finale yükselmesine yardımcı oldu. 5 Temmuz 2019'da Valencia ile 2022'ye kadar sözleşme uzatması imzaladı; serbest kalma bedeli 80 milyon euro olarak belirlendi. Lato, uzatmayı imzaladıktan hemen sonra Eredivisie ekibi PSV Eindhoven'a bir yıllığına kiralandı. Avrupa Ligi'nde evinde Apollon Limassol FC'ye karşı 3-0 kazandıkları galibiyetin duraklama zamanında ve Eerste Divisie'de B takımı için iki maçta oynadıktan sonra Aralık ayında kulüpten ayrıldı. 27 Aralık 2019'da Lato, sezon sonuna kadar üst ligde CA Osasuna'ya kiralandı. Düzenli olarak takımda forma giydi ve ilk profesyonel golünü 24 Haziran'da maçın sadece Deportivo Alavés'e yenildikleri maçta kaydetti.