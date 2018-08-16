Toni Kroos, Mesut Özil'i hedef alan bir açıklama yaptı

Irkçılık nedeniyle Almanya Futbol Takımını bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, Almanya'da gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Real Madrid'de forma giyen Toni Kroos, Bild gazetesine verdiği röportajda Mesut Özil'in kararını değerlendirdi.

''SAÇMALIKLAR NEDENİYLE GÖLGELENDİ''

Mesut'un milli takımı bırakma şeklini eleştiren Kroos, ''Mesut, milli takıma kadar yükselmiş ve daha güzel şekilde ayrılmayı hak edecek bir oyuncu. Ama ayrılma şekli doğru değildi. Yaptığı açıklamada doğruluk payı da var ancak saçmalıkları nedeniyle doğru kısımlar da gölgelendi. Bence o da milli takım içinde ırkçılık olmadığını gayet iyi biliyor.'' sözlerini kullandı.

"KAZANIRKEN ALMAN, KAYBEDERKEN GÖÇMENİM"

92 kez Almanya Milli Takım formasını giyenMesut Özil, milli takımı bırakma kararı alırken ''Kazanırken Alman, kaybederken ise göçmenim'' açıklamasını yapmıştı.