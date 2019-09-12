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Tonga Başbakanı Akilisi Pohiva hayatını kaybetti

12 Eylül 2019 Perşembe 05:13
Tonga Başbakanı Akilisi Pohiva hayatını kaybetti

MELBOURNE (AA) – Tonga Başbakanı Akilisi Pohiva'nın (78), zatürre şikayetiyle tedavi gördüğü Yeni Zelanda’nın Auckland kentindeki hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.


Radyo Yeni Zelanda’da yer alan habere göre uzun süredir sağlık sorunları bulunan ve zatürre şikayetiyle dün Yeni Zelanda’nın Auckland kentindeki hastaneye nakledilen Tonga’nın 15’inci Başbakanı Pohiva kurtarılamadı.

Başbakanın vefat haberini öğrenmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Tonga Parlamentosu Başkan Vekili Lord Tu’ilakepa da parlamentonun ikinci bir duyuruya kadar çalışmalara ara verdiğini kaydetti.

Meslek hayatına öğretmen olarak başlayan ve Tonga’daki demokrasi hareketinin öncülerinden olan Pohiva parlamentoya ilk kez 1987 yılında seçilmişti.

İnsan Hakları ve Demokrasi Hareketi’ndeki görevlerinin ardından Dost Adaları Demokrat Partisi liderliğini üslenen 78 yaşındaki Pohiva, 30 Aralık 2014’ten bu yana Tonga Başbakanı olarak görev yapıyordu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 05:13
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