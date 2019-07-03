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Tomruk yüklü kamyona arkadan çarpan sürücü yaralandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde tomruk yüklü kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:20
Tomruk yüklü kamyona arkadan çarpan sürücü yaralandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde tomruk yüklü kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.


Tavşanlı Kütahya karayolu 15. kilometresi Şahmelek mevkisinde 34 RK 6622 plakalı hafif ticari araç, Kütahya istikametine giderken 45 AAL 262 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan Emre Akın yaralandı.


Kazada yaralanan sürücü Emre Akın, 112 Acil Sevis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:20
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