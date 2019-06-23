Tomruk yüklü kamyon uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı Kastamonu’da tomruk yüklü kamyonun uçuruma yuvarlandığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Kastamonu’da tomruk yüklü kamyonun uçuruma yuvarlandığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Cide karayolunda Selahattin Çolakoğlu idaresindeki tomruk yüklü kamyon, Şenpazar ilçe girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak menfeze uçtu. Kaza sonrası kamyon şoförü Selahattin Çolakoğlu ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Araçta sıkışan kamyonun sürücüsü, Şenpazar ve Cide Belediyesi ekiplerinin müşterek çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yanında yolcu olarak bulunan ve ismi öğrenilemeyen diğer şahıs ise Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.