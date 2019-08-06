Tomruk çarpan orman işçisi hayatını kaybetti Artvin’de 60 yaşındaki Mevlüt Yiğit, tomruk çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Artvin’de 60 yaşındaki Mevlüt Yiğit, tomruk çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Artvin merkeze bağlı Zeytinlik köyünde orman işi yapan Mevlüt Yiğit tomruk çarpması sonucu hayatını kaybetti. İş arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Yiğit’in öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Mevlüt Yiğit’nın cesedi Artvin Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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