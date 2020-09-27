Tomografide tespit edildi! AK Partili Cevdet Yılmaz koronavirüse yakalandı

Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Son bir haftada dört defa testim negatif çıktı. Son üç gündür yüksek ateş nedeniyle hastaneye gittm. En son akciğer tomografisi çekildi ve Kovid tanısı kondu. Evde tedavime devam edeceğim. Kendim için ve tüm hastalar için dua beklerim."