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Korona Virüs Tomografide tespit edildi! AK Partili Cevdet Yılmaz koronavirüse yakalandı
Korona Virüs

Tomografide tespit edildi! AK Partili Cevdet Yılmaz koronavirüse yakalandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çekilen akciğer tomografisi sonucu kendisine koronavirüs tanısı konulduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 12:22:00 -
Tomografide tespit edildi! AK Partili Cevdet Yılmaz koronavirüse yakalandı

Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Son bir haftada dört defa testim negatif çıktı. Son üç gündür yüksek ateş nedeniyle hastaneye gittm. En son akciğer tomografisi çekildi ve Kovid tanısı kondu. Evde tedavime devam edeceğim. Kendim için ve tüm hastalar için dua beklerim."

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