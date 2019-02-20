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"Tommiks-Teksas" dede torun buluşturdu

Ankara Kitap Fuarı'nda çizgi romanların renkli dünyasını okuyucuların önüne seren stantlar, farklı yaş gruplarını ağırlıyor - Tommiks, Teksas, Zagor, Süpermen, Batman ve Silver Surfer gibi çizgi dünyasının kahramanları, eskiden saklandıkları ders kitaplarının arasından çıkarak, üç kuşağın ortak buluşma noktası oluyor

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:10
"Tommiks-Teksas" dede torun buluşturdu

ANKARA (AA) - EDA ÖZDENER - Kahramanlarının maceralı dünyasını okucuyucularla buluşturan gerek yeni basım gerek ikinci el çizgi roman stantları, 13. Ankara Kitap Fuarı'nın en dikkat çekici bölümleri arasında yer alıyor.

Tommiks, Teksas ve Zagor'un yanı sıra aralarında Süpermen, Batman ve Silver Surfer'ın da (Gümüş Sörfçü) de bulunduğu Marvel ile DC kahramanları, okumayı yeni öğrenen çocuklardan, üniversite gençlerine, yetişkinlerden emeklilere kadar farklı yaş gruplarından okuyucuları aynı stantta buluşturuyor.

Bir asrı aşkın geçmişe sahip çizgi kahramanlar, yıllar geçtikçe zamana uymaya çalışıyor.

"Baltalı İlah" Zagor'dan cep telefonunu yanından ayırmayan Örümcek Adam'a uzanan çizgi dünyası, her yaş grubundan okura hitap ediyor.

1980 ve 1990'larda ders kitaplarının arasına saklanarak okunan çizgi romanlar, artık anne çocuk ya da dede torunun ortak keyfine dönüştü.

- Her yaşın tercihi farklı

Sahaf Evrim Ataman, AA muhabirine, 10 yaşından 80 yaşına kadar çizgi roman okuru bulunduğunu anlattı.

Genç okuyucuların Süpermen, Batman gibi süper kahramanlı Amerikan çizgi romanlarını aldığını belirten Ataman, "Orta yaş grubu Fransız ekolünü, orta yaş üzeri ise Teksas, Tommiks, Zagor gibi İtalyan yapımı çizgi romanları tercih ediyor." dedi.

Çizgi romanlarda yeni bir yaklaşımın da okuyuculardan ilgi gördüğüne dikkati çeken Ataman, ünlü kişilerin yaşam öykülerinin de çizgi roman haline getirildiğini söyledi.

Ataman, "Muhammed Ali, John Lennon, Agatha Christie'yi anlatan çizgi romanlar var. Bunların da ayrı bir kitlesi var. Genellikle üniversite öğrencileri tercih ediyor." diye konuştu.

- "Kahramanlar evrildi"

Emekli İlker Karaalp de çizgi romanların kendisi için bir tutku olduğunu dile getirdi.

Çizgi romanların, yenilikçilik, gücünün farkında olma, kendini ve toplumu nasıl daha iyi hale getirme çabasını anlattığını aktaran Karaalp, kahramanların da Kaptan Swing gibi vatan savunmasında bulunanlardan, önce Kaptan Amerika gibi kıtaları, sonra da Silver Surfer gibi evreni koruyanlara evrildiğine değindi.

Kahramanlardan "Silver Surfer"ı sevdiğini belirten Karaalp, "Onun mesajları, verdiği mücadelenin temeli evrensel." ifadesini kullandı.

- "Okumayı öğrendiğimden beri seviyorum"

Fuarı annesi ile ziyaret eden 3. sınıf öğrencisi Ege Hoşgör de çizgi roman almak için fuara geldiğini belirtti.

Çizgi romanları, okumayı öğrendiğimden beri çok sevdiğini aktaran Ege Hoşgör, Marvel ve DC'nin karakterlerini tercih ettiğini vurguladı.





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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:10
  1. 13. Ankara Kitap Fuarı
  2. çizgi roman

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