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Tomarza’da intihar

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde bir genç, evin çatı katında tavana bağladığı iple kendini asarak intihar etti.

12 Temmuz 2019 Cuma 15:36
Tomarza’da intihar

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde bir genç, evin çatı katında tavana bağladığı iple kendini asarak intihar etti.


Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Tomarza ilçesine bağlı İmamkulu mahallesinde bunalıma giren 24 yaşındaki E.S.’nin akrabalarına ait evin çatı katında, tavana bağladığı iple kendini asarak intihar etti. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında E.S.’nin cansız bedeni morga kaldırıldı.


Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlattı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:36
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