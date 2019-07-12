Tomarza’da intihar Kayseri’nin Tomarza ilçesinde bir genç, evin çatı katında tavana bağladığı iple kendini asarak intihar etti.

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde bir genç, evin çatı katında tavana bağladığı iple kendini asarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Tomarza ilçesine bağlı İmamkulu mahallesinde bunalıma giren 24 yaşındaki E.S.’nin akrabalarına ait evin çatı katında, tavana bağladığı iple kendini asarak intihar etti. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında E.S.’nin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlattı.

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