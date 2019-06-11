Tollu: "Nerede insan, orada Erdemli Belediyesi var"

Erdemli Belediyesi Üniversite Hazırlık Eğitime Destek Kurs Merkezi, mezuniyet törenini gerçekleştirdi.

2017-2018 eğitim sezonundan bu yana faaliyet gösteren Erdemli Belediyesi Eğitime Destek Kurs Merkezleri, yakaladığı başarı ile göz doldururken, bu yılki eğitim sezonunu gerçekleştirdiği mezuniyet töreni ile tamamladı. Geçen yıl yakaladığı başarı ile birçok öğrenciyi nitelikli okullara yerleştiren kurs merkezi yetkilileri, bu yıl da Türkiye derecesi beklediklerini belirtti.

Milletin geleceğinin, bilinçli bireyler yetiştirerek şekillenebileceğinin altını çizen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Biz Erdemli Belediyesi olarak, klasik belediyecilik anlayışı dışında hareket ediyoruz. Nerede insan, orada Erdemli Belediyesi anlayışı ile insanlarımızın bize ihtiyaç duyduğu alanlarda, onların yaşam kalitesinin arttırılması, hayat kalitesinin yükseltilmesi adına ciddi gayretlerimiz var. Erdemli Belediyesi bir işi yaparsa, en iyisini, en güzelini yapar düşüncesini taşıyoruz. Bizim tek kaygımız, bu kentte yaşayan gençlerimizin iyi bir üniversite iyi bir lise okuması ve Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine bu ülkeyi ulaştırması. Bu vesile ile gençlerimize hem girecekleri sınavda hem de hayatlarında başarılar dilerim” dedi.