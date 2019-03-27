0553 313 94 23

"Tolkien" filminden yeni fragman

Yüzüklerin Efendisi serisi ile dünyaca üne kavuşan yazar J.R.R. Tolkien'in hayatını konu alan "Tolkien" filminin yeni fragman ve posteri yayınlandı

27 Mart 2019 Çarşamba 12:44
"Tolkien" filminden yeni fragman

İSTANBUL (AA) - Fantastik edebiyat yazarı J.R.R. Tolkien'in hayatını konu edinen "Tolkien" filminin yeni fragman ve posteri yayınlandı.

Film, "Lord of The Rings" (Yüzüklerin Efendisi) serisi ve "The Hobbit" gibi ünlü eserleriyle tanınan yazarın ilk gençlik yılları, dostlukları, aşkı ve "Orta Dünya"yı şekillendirdiği döneme odaklanıyor.

Yönetmenliğini Dome Karukoski'nin üstlendiği film, izleyenleri yazarın hayal dünyasını şekillendiren yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

Filmin, senaryosunda David Gleeson ve Stephen Beresford, müziklerinde ise Thomas Newman imzası bulunuyor.

Nicholas Hoult, Lily Collins ve Pam Ferris'in oyuncu kadrosunda yer aldığı "Tolkien", 5 Temmuz'da vizyona girecek.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:44
  1. Film
  2. fragman
  3. J.R.R. Tolkien
  4. Poster
  5. Tolkien
  6. Yüzüklerin Efendisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gemlik termaliyle de vitrine çıkıyor
    1. Gemlik termaliyle de vitrine çıkıyor
    2. Bitlis'te 878 sandıkta, 207 bin 412..
    3. Eğitim-Bir-Sen’den üyelerine eğitim
    4. Ayağını çapa makinesine kaptıran..
    5. Uğurlu: "Yeni döneme hep birlikte yeni..
    6. ERÜ Hastanelerinde Koleksiyonerlik..
    7. "İzmir PKK'lılara peşkeş çekilmek..
    8. Van’da “Önceliğimiz Güven,..
    9. Kaçmaya hazırlanan FETÖ’cüler Hatay’da..
    10. Rusya'dan Netanyahu'nun Suriye planı..
    11. MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan Engin..
    12. Isparta Belediyesi işçilerine yüzde..
    13. YÖK sözleşmeli bilişim son dakika..
    14. 'Kara pazartesi senaryosu iflas etti,..
    15. Hopa’da Fuhuş Operasyonu
    16. İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
    17. "Objektif, şeffaf olacak, israftan..
    18. Mersin’de Dünya Tiyatrolar Günü..
    19. Özhaseki ASO Meclis Toplantısı’na..
    20. Kocadon’un billboardları ve posterleri..
    21. Başkan Alemdar’dan sosyal..
    22. Kasırganın vurduğu Mozambik’te 5..
    23. ‘Organik Arıcılık Projesi’nin kapanış..
    24. AK Parti'nin Düzce mitingi
    25. "Ülkemizin e-ticaret konusundaki hızlı..
    26. Galatasaray'dan transfer bombası Kevin..
    27. Yüksekova’da muhtarlar toplantısı
    28. Savaş mağduru çocuklar için kermes
    29. Diyarbakırspor, ikinci maçına odaklandı
    30. Marble 25. kez “merhaba” dedi
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!