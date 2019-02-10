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Beşiktaş taraftarından Tolgay Arslan'a dürüm göndermesi

Beşiktaşlı taraftarlar, Bursaspor ile oynanan maçta Fenerbahçe'ye transfer olan ve açıklamalarıyla tepki çeken Tolgay Arslan'a dürüm göndermesinde bulundu.

10 Şubat 2019 Pazar 11:59
Beşiktaş taraftarından Tolgay Arslan'a dürüm göndermesi

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe YouTube hesabından paylaşılan videoa, Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan'a "Döneri çok seviyoruz. Tercihini merak ediyorum. Almanya'daki döner mi, Türkiye'deki döner mi?" sorusunu yöneltti. Tolgay Arslan ise "Benim için fark etmiyor, döner, dürüm her türlü yerim." cevabını verdi.

'Dürüm yesene'

Bu videoya gönderme yapan Beşiktaşlı taraftarlar, "Tolgay Arslan dürümler nerede?" ve "Tolgay Arslan dürüm yesene" tezahüratları yaptı.

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Sivasspor ile oynanan maçın devre arasında soyunma odasında dürüm yediği ortaya çıkan Tolgay Arslan'ın bu nedenle siyah-beyazlı takımda kadro dışı kaldığı öne sürülmüştü.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 11:59
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