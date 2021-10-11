Tolgay Arslan kimdir? Tolgay Arslan nereli kaç yaşında? Tolgay Arslan hangi takımda oynada?

Tolgay Ali Arslan 16 Ağustos 1990 tarihinde Paderborn’da doğdu. Orta saha mevkinde forma giyen Türk asıllı Alman futbolcudur. Futbola 4 yaşında doğduğu şehrin takımlarından SC Grün-Weiß Paderborn'da başladı. 2003'te ise Borussia Dortmund altyapısına transfer oldu. C-Genç takımda oynamaya başlayan Arslan, 2007-08 sezonunda Dortmund'un U-19 takımında 21 maçta forma giyip 4 gol kaydetti. 2008-09 sezonu Arslan'ın kendini gösterdiği sezon oldu. 26 maçta 30 gol kaydederek U-19 Batı liginde şampiyon oldular. Arslan, ligin de gol kralı oldu. Final maçlarında da forma giyen Arslan, Dortmund ile Almanya U-19 ikinciliğini kazandı.

Tolgay Arslan hangi takımda oynada?

Tolgay Arslan Hamburg formasıyla. Tolgay Arslan Hamburg'lu küçük bir taraftara forma imzalarken. 2009 yazında Hamburg'a transfer oldu. Sezona yerel lig olan Regionalliga Nord'da oynayan Hamburg II'de başladı. 2010-11 sezonunda 2. Bundesliga ekiplerinden Alemannia Aachen'a kiralandı. Şubat 2012'de sahalara geri dönen futbolcu, Borussia Mönchengladbach'a Bundesliga kariyerinin ilk golünü attığı ve attığı golle takımına bir puan kazandıran isim oldu. 2012-2013 Sezonunda, 1.Bundesliga 25 maç, DFB-Pokal 1 maç toplam 26 maçta oynayıp 1 asist yaptı. 2013-2014 Sezonunda, 1.Bundesliga 32 maç, DFB-Pokal 4 maç, Relegation 1.Bundesliga 1 maç toplamda 37 maçta (1gol 3 asist) performans sergiledi. 2014-2015 Sezonunda, 1.Bundesliga 13 maç, DFB-Pokal 2 maç toplamda 15 maçta forma giydi (2 asist) performans sergiledi. Hamburg dan sezon ortasında Beşiktaş JK 450.000 € bedelle transfer oldu.26 Ocak 2015 tarihinde Beşiktaş, Tolgay Arslan'ın transfer ettiğini açıkladı.

Nisan 2009'da Romanya ile oynanacak iki hazırlık maçı için Türkiye U-19 kadrosuna çağrıldı ve iki maçta da forma giydi. Eylül 2010'da ise iki Avrupa Şampiyonası eleme maçı için Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı kadrosuna dahil edildi ve birinde ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Şubat 2011'de Türkiye A2 millî takımına çağrılsa da sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Mart 2011'de ise Almanya U-20 teklifini kabul etti ve Polonya karşısında oynanan hazırlık maçında ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Şubat 2014'te ise Türkiye millî futbol takımının İsveç ile oynayacağı hazırlık maçı kadrosuna Fatih Terim tarafından davet edildi.