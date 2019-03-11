0553 313 94 23

Beşiktaş'ta deprem! Kadro dışı kalma nedeni açıklandı

Gazeteci İbrahim Seten, Beşiktaşlı Tolga Zengin'in kadro dışı bırakılma sebebini açıkladı.

11 Mart 2019 Pazartesi 13:37
Beşiktaş'ta deprem! Kadro dışı kalma nedeni açıklandı

Beşiktaş'ta kaleci Tolga Zengin'in, beklenmedik bir şekilde yönetim tarafından kadro dışı bırakılmasının nedeni ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta Tolga Zengin yönetimin kararı ile kadro dışı bırakılmıştı. Bu gelişme üzerine Tolga Zengin; Tolgay Arslan, Gökhan Töre ve Vagner Love ile birlikte Antalya kampına götürülmemiş, ancak Teknik direktör Şenol Güneş düzenlediği basın toplantısında Tolga'nın kendi tasarrufu ile değil yönetimin kararı ile kadro dışı bırakıldığını söylemişti.

Bu gelişmelerin üzerine BipSpor'dan çarpıcı bir iddia geldi.

İbrahim Seten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda deneyimli file bekçisinin kadro dışı bırakılma gerekçesini açıkladı.

Seten'in paylaşımları şöyle:

'Ağır abi halleri rahatsızlık vermiş'

"Tolga’nın birkaç kez şoförlü mercedes 350 makam arabasından elinde tespihle indiğini görmüş başkan Orman... Hiç oynamadan para kazanması ve tesislerdeki ağır abi halleri de rahatsızlık vermiş yönetime. O nedenle kadro dışı kalmış..."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 13:37
  1. Antalya
  2. Tolga Zengin
  3. Beşiktaş
  4. Tolga Zengin kadro dışı kaldı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyanet-Sen’den Taksim’de ezana saygısızlık edenlere sert tepki
    1. Diyanet-Sen’den Taksim’de ezana..
    2. Özge Özpirinçci’nin yeğenine şiddet..
    3. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah..
    4. Antalya'da ormanlık alanda kimliği..
    5. Selçuklu’da bir yatırım daha faaliyete..
    6. Polisleri taşıyan araçla yolcu..
    7. Şehirlerin özgün tasarımları Coca-Cola..
    8. Fatma Şahin’den “İstiklal Marşı” mesajı
    9. Voleybolda kupa heyecanı Malatya’da..
    10. Genç Raketler Şampiyonluk İçin Ter..
    11. Bulgaristan’da Başmüftülüğün..
    12. 50 gündür haber alınamayan yaşlı..
    13. "Ülkemizin hızlı bir kalkınma sürecine..
    14. "Digital Human" kitabının yazarı Chris..
    15. Emniyet Müdürü Aktaş: Adana’da..
    16. Başkan Erdoğan Şırnak'ta konuşuyor
    17. Galatasaray- Antayaspor maçının VAR’ı..
    18. Garip’in çilesi duyarlı vatandaşla bitti
    19. Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa..
    20. Gaziantepliler baharı THM konseriyle..
    21. Bakan Kasapoğlu: Kudüs sadece bir..
    22. Rektör Akgül: “İstiklal Marşımız çetin..
    23. Tolga'nın kadro dışı kalma nedeni..
    24. Buğday ve un üretiminde söz Türkiye’nin
    25. Eski Hacettepe Üniversitesi Rektörü..
    26. İsmet Özel, kalp krizi geçirdi
    27. "Turizmi 81 ile yayan çalışmalar..
    28. Cezayirli hakimlerden seçim denetimine..
    29. Devlet televizyonu duyurdu! Hasarsız..
    30. Antalya'da ormanlık alanda ceset..
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde