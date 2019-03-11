Beşiktaş'ta deprem! Kadro dışı kalma nedeni açıklandı

Beşiktaş'ta kaleci Tolga Zengin'in, beklenmedik bir şekilde yönetim tarafından kadro dışı bırakılmasının nedeni ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta Tolga Zengin yönetimin kararı ile kadro dışı bırakılmıştı. Bu gelişme üzerine Tolga Zengin; Tolgay Arslan, Gökhan Töre ve Vagner Love ile birlikte Antalya kampına götürülmemiş, ancak Teknik direktör Şenol Güneş düzenlediği basın toplantısında Tolga'nın kendi tasarrufu ile değil yönetimin kararı ile kadro dışı bırakıldığını söylemişti.

Bu gelişmelerin üzerine BipSpor'dan çarpıcı bir iddia geldi.

İbrahim Seten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda deneyimli file bekçisinin kadro dışı bırakılma gerekçesini açıkladı.

Seten'in paylaşımları şöyle:

'Ağır abi halleri rahatsızlık vermiş'

"Tolga’nın birkaç kez şoförlü mercedes 350 makam arabasından elinde tespihle indiğini görmüş başkan Orman... Hiç oynamadan para kazanması ve tesislerdeki ağır abi halleri de rahatsızlık vermiş yönetime. O nedenle kadro dışı kalmış..."