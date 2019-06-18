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Tolga Zengin hakkında takipsizlik kararı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylar sırasında, kaleci Tolga Zengin'in özel güvenlik görevlisini yaralamaya teşebbüs ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi

18 Haziran 2019 Salı 16:23
Tolga Zengin hakkında takipsizlik kararı

İSTANBUL (AA) - Kaleci Tolga Zengin hakkında, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında geçen yıl oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylar sırasında özel güvenlik görevlisini yaralamaya teşebbüs ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen takipsizlik kararında, Fenerbahçe Ülker Stadı'nda, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan 2018'de oynanan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin müsabakanın tatil edildiği hatırlatıldı.

Takipsizlik kararında, olaylar sırasında Beşiktaş Kulübü'nde güvenlik koordinatör personeli olarak çalışan Yasin Yaman'ın, Fenerbahçe Kulübü'ne bağlı çalışan güvenlik görevlisi Gökhan Uyanık'a vurduğu anlatıldı.

Beşiktaş futbol takımının yedek kalecisi Tolga Zengin'in de özel güvenlik görevlisi olan Enes Pehlivan'a vurmak üzere hamle yaptığı belirtilen takipsizlik kararında, ancak eylemini tamamlayamadığı ifade edildi.

Takipsizlik kararında, mağdurlar Gökhan Uyanık ve Enes Pehlivan'ın şikayetçi olmadıkları belirtilse de 6222 sayılı Kanun'un 17. maddesine göre, spor alanlarında meydana gelen yaralama eylemlerinin takibinin şikayete bağlı olmadığı, eylemlerin taraf ifadeleri, stadyum kayıtları ve adli raporlarla sabit olduğu kaydedildi.

Bu kapsamda şüpheliler Tolga Zengin ile Yasin Yaman'ın üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair kamu davası açılmasını gerektirecek yeterlilikte şüphe oluştuğu aktarılan takipsizlik kararında, ancak tarafların uzlaştıkları gerekçesiyle kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği bildirildi.

- 3 kişiye basit yaralamadan dava

Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, maç sırasında çıkan olaylarda Fenerbahçe Kulübü bünyesinde taraftar sorumlusu olarak çalışan Ali Bozan, Beşiktaş Kulübü'nde idari sorumlu olarak çalışan Hüseyin Erdinç Gültekin ve Fenerbahçe Kulübü'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Gökhan Uyanık hakkında "basit yaralama" suçundan yürüttüğü soruşturmada ise dava açtı.

Hazırlanan iddianamede, Ali Bozan ile Gökhan Uyanık'ın, Hüseyin Erdinç Gültekin'e elleriyle vurduğu anlatıldı.

Hüseyin Erdinç Gültekin'in de Gökhan Uyanık ile Ali Bozan'a elleriyle vurduğu aktarılan iddianamede, müşteki sanık olan tarafların bu şekilde üzerlerine atılı suçu işledikleri savunuldu.

İddianamede, Ali Bozan ile Gökhan Uyanık'ın "basit yaralama" suçundan dörder aydan birer yıla, Hüseyin Erdinç Gültekin'in ise 2 kişiye yönelik "basit yaralama" suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Taraflar, ilerleyen günlerde Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:23
  1. Beşiktaş
  2. derbi
  3. Fenerbahçe
  4. takipsizlik
  5. Tolga Zengin

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