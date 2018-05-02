Cem Küçük'ün "Tolga Örnek: Fatih Altaylı babamın ve kardeşimin katilidir" ismiyle yayınladığı yazısı şu şekilde;

"Bildiğiniz gibi eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek için, Kasımpaşa'daki Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda askerî tören düzenlendi.

Törene Özden Örnek’in eşi Sevil ve oğlu Tolga Örnek’in de aralarında bulunduğu aile fertlerinin yanı sıra, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Tuncay, muvazzaf ve emekli askerler katıldı. Ergenekon ve Balyoz’dan yargılanan tüm askerler de hemen hemen oradaydı. Özden Örnek’in oğlu Tolga Örnek’in törende yaptığı konuşma ise dehşet verici önemdeydi.

Tolga Örnek, 3 ay önce kardeşi Burak’ı, sonra da babasını kaybetmişti. Özellikle kardeşi Burak Örnek’in ve dolaylı olarak da babasının katilinin Fatih Altaylı olduğunu çok duygulu bir konuşmayla anlattı. Burak Örnek kendini kahrederek kolon kanserinden ölmüştü ve babası da oğlunun üzüntüsüne dayanamayarak vefat etmişti. Buna sebep de Fatih Altaylı’nın Örnek ailesiyle ilgili yazdığı iftiralar ve hakaretlerdi. Eski asker Nasuh Bektaş, Tolga Örnek’in konuşmasından bir bölümü sosyal medya hesabından yayımladı.

Tolga Örnek konuşmasında, kardeşi Burak Örnek’i hedef alan Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı’nın yazısını hatırlatıp, “Eğer bir cümle insanı öldürebilir mi diye sorarsanız bana, o da Fatih Altaylı’nın ‘Burak Örnek babasının günlüklerini çaldı ve milyonlarca para karşılığı sattı’ cümlesidir. Burak bunu asla kabullenemedi.”

Fatih Altaylı, 15 Temmuz 2008’de kaleme aldığı yazısında adını vermediği “Yüksek rütbeli askerle” görüştüğünü belirtmişti. Altaylı yazısında ismini vermediği “yüksek rütbeli” kişinin kendisine, “Özden Örnek’in bilgisayarındaki bu bilgiler, belki de biraz üzerinde oynanmış olarak AKP’ye yakın birilerine, Özden Örnek’e yakın birileri tarafından sızdırılmış olabilir” dediğini öne sürmüştü. Altaylı’nın, “Burak Örnek mi?” sorusuna ise bu kişinin, “Burak Örnek’in ilişkilerini takibe almak lazım” dediğini, Altaylı’ının bu kez, “Bu ne demek?” sorusuna ise “yüksek rütbeli” kişinin, “Ne demekse o demek” diye cevap verdiğini kaleme almıştı.

Altaylı’nın bu yazısının ardından Burak Örnek tüm medyada hedef hâline getirilmiş ve Örnek Ailesi linç edilmişti. Peki FETÖ kumpasıyla 41 ay yatırılan Özden Paşa’ya sözde sahip çıkan muhalif medya Tolga Örnek’in bu içten ifadelerini yayınladı mı? OdaTV tek istisnadır ama ne Sözcü ne Cumhuriyet ne Birgün ne Aydınlık vs. tüm muhalif yayın organları hepsi birden bu sözleri sansürledi, çünkü Örnek Ailesini linç eden Fatih Altaylı kendilerine yakın adamdı. İşte bu yüzden muhalefet bu ülkede asla iktidar olmayacak.

Bu kaypak, bu ikiyüzlü, bu madrabaz tavırları yüzünden olmayacaklar. Eğer Tolga Örnek ailesini katledenin Altaylı değil de Erdoğancı bir yazar olduğunu söyleseydi bugün o yazar lince uğramış, parça pinçik edilmişti. Aynı ikiyüzlülük, hiç kusura bakmasınlar Ergenekon-Balyoz askerlerinde de var. Hepsi o törendeydi. Komutanlarını ve oğlunu aleni yalan ve iftiralarla ölüme sürükleyenin Fatih Altaylı olduğunu biliyorlar ama sırf Altaylı’nın programına çıkar iki laf ederiz diye hiçbiri ağzını açmıyor. İşte eski dönemin TSK’sı bu yüzden çöktü ve bitti.

Gerçek anlamda silah arkadaşı olmadığınız için, hepiniz kendi menfaatinizi düşündüğünüz için bittiniz. Aslında FETÖ değil siz kendi kendinizi bitirdiniz. Ey bu FETÖ kumpaslarında en çok konuşan General Ahmet Yavuz neredesin şimdi? Fatih Altaylı’ya senin komutanına attığı iftiralar sebebiyle küçücük bir eleştiri dahi yaptın mı? Ya sen Bahriyeli ve İyi Partili Ali Türkşen, Özden Örnek amiralinin oğlu, “Babamın katili Fatih Altaylı” diyor. Tek kelime edecek misin?

Hiç sanmıyorum ama Tolga Örnek ve ailesi müsterih olsun. Artık bu ülkede FETÖ savcıları yok. Cumhuriyetimizin gerçek savcıları çok yakında 28 Şubat’ın medya ayağına operasyonu yapacaklar ve Altaylı’nın da bu listede olduğunu tüm Ankara biliyor. Babanıza ve kardeşinize bu zalimlikleri yapan Altaylı da çok yakında adalet duvarına toslayacak, müsterih olun. Bakın artık Ahmet Hakan Coşkun bile benim 3 ay önce yazdığım gerçeği köşesinden yazdı ve 28 Şubat’ın medya ayağına operasyon geliyor dedi. Fakat yine sanki bu haberi benden öğrenmemiş gibi numara yapıyor. Ahmet Hakan aslında ben ne yazarsam bir süre sonra o yazdığımın hayata geçeceğini iyi biliyor. Aynen Doğan Grubu’nda atılan desteklere rağmen tasfiyelerin başladığı gerçeği gibi. Onurunuzla istifa edin, yoksa teneke bağlanarak gönderileceksiniz. Benden söylemesi"