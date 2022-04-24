Tolga Karel kimdir nereli? Tolga Karel ne iş yapıyor mesleği ne?

Tolga Karel, 78 yaşındaki babası Tufan Karel'in hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Peki Tolga Karel kimdir? Tolga Karel nereli kaç yaşında? Tolga Karel ne iş yapıyor, mesleği ne? Tolga Karel hangi dizilerde oynadı? İşte Tolga Karel’in hayatı ve biyografisi.

Tolga Karel kimdir?

Tolga Karel, 12 Ekim 1978, İstanbul'da doğdu. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu. Şarkı sözü yazarı ve besteci. “Karanlıktan gelen” ismini taşıyan film ile “Yaprak Dökümü” ve “Kanıt” gibi televizyon dizilerindeki başarılı performansıyla, sinema ve tiyatroculuk alanında yazdığı köşe yazıları ve Bulgaristan’da düzenlenen “Best Model” yarışmasından elde ettiği derece ile bilinir.

Tolga Karel, üniversite eğitimine İstanbul’da Yeditepe Üniversitesi Fransız Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde başladı. Bu bölüme iki sene devam ettikten sonra okulu bırakarak konservatuvarda okumaya karar verdi. Paris Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Tolga Karel, Sinematografi ve Drama alanlarında eğitim gördü. Ayrıca yine Paris’te sinema ve tiyatro eleştirmenliği alanında yüksek ihtisas yaptı.

Tolga Karel ne iş yapıyor?

2014'te Star TV'de yayınlanan Survivor'da ünlüler takımında 102 gün kaldıktan sonra 9 Haziran 2014 günü elenmiştir. Oyunculuğu bırakıp 2016 yılından beri ABD'de tır şoförlüğü yapmaktadır.