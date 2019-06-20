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Tolga Demirer Veteranlar Şampiyonası heyecanı başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle bu yıl beşincisinin organize edildiği Tolga Demirer Veteranlar Şampiyonası heyecanı başlıyor.

20 Haziran 2019 Perşembe 18:08
Tolga Demirer Veteranlar Şampiyonası heyecanı başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle bu yıl beşincisinin organize edildiği Tolga Demirer Veteranlar Şampiyonası heyecanı başlıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde 21-23 Haziran 2019 tarihlerinde düzenlenecek Veteranlar Şampiyonası’nın kura çekimi Uluslararası Fuar Merkezi Akçakoca Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya TVF MHGK Başkanı Aziz Yener, Kocaeli Voleybol İl Temsilcisi Zülkarni Gülhan ve turnuvaya katılacak takımların temsilcileri katıldı. Şampiyonada erkeklerde 35+, 45+, 50+ ve 55+, bayanlarda 31+ ve 37+ yaş gruplarında takımlar mücadele edecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyes’nini ev sahipliğinde düzenlenecek Şampiyonasınada Erkek 35 + A Grubunda İzmir Acar Spor, Kocaeli Bilgi Küpü Koleji, Eskişehir Masters ve Eskişehir Demir Veteranlar, B Grubunda Power Volley, Caan Spor BBV, Büyükdere ve İzmit Sanat Erkek takımları yer alacak. 45 + A Grubunda ise Marmaris Bld. Veteran Spor, Büyükdere, Kata Yapı Grup, Çengelköy Voleybol, B Grubunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bursa Veds, İzmir Kartallar, Erkek 50 + A Grubunda Anadaolu Voleybol, Barış Spor, Adana Algomed Hastanesi, Büyük Kocaelispor, B Grubunda Kaya Yapı Grup, Kaan Spor, Büyükdere C Grubunda Saint Joseph, Dokuz Eylül Veteran, Eskişehir BŞB Masters, mücadele edecek.Erkek 55 + kategorisinde Aitekma, Ege 1980, Antalya Masters, Bayan 31 + kategorisindeA Grubunda İzmit Masters, İzmir Veteran, Kocaeli Anka, Eskişehir Biraz Veteran, B Grubunda Nicomedia Masters, Başkent Veteranlar, Kocatepe & Antalya Masters, Umtes Group ve Bayan 37 + Yaşamkent İlker, Göztepe Veteran, Başkent Spor Muğlaspor takımları ter dökecek.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 18:08
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