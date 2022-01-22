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Korona Virüs Tokyo'da bir ilk! Günlük vaka sayısı 10 bini aştı
Korona Virüs

Tokyo'da bir ilk! Günlük vaka sayısı 10 bini aştı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da koronavirüs günlük vaka sayısı ilk kez 10 bini geçti.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 12:32:00 -
Tokyo'da bir ilk! Günlük vaka sayısı 10 bini aştı

Tokyo Metropol Valiliği, son bir günde başkent genelinde 11 bin 227 vaka saptandığını açıkladı.

Böylelikle Tokyo'da toplam vaka sayısı 453 bin 679'a yükseldi.

Son 24 saatte virüs kaynaklı 3 ölümün kayda geçtiği kent genelinde 12 kişi yoğun bakım tedavisi görüyor.

Japonya hükümeti, artışlar sonrası kısmi olağanüstü hal kapsamını dün itibarıyla Tokyo dahil 16 eyalete genişletmişti.

Kısmi OHAL, eyalet valilerine, restoranların işletme saatlerini kısaltmaları, alkol satışını durdurmaları ve halktan eyalet dışına seyahat etmemelerine yönelik talepte bulunabilmeleri yetkisi veriyor.

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